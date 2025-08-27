Eliano Reijnders tiene el potencial de seguir a Thom Haye a Persib Bandung

Bandung, Viva – Persib Bandung no ha dejado de agregar fuerza antes del rodamiento de la Super League 2025/2026. Después de aterrizar oficialmente al centrocampista Equipo nacional indonesio, Thom HayeAhora Maung Bandung vuelve a asociarse con el nombre de otra estrella de Garuda, Eliano Reijnders.

La noticia estaba sobresaliendo después de los medios holandeses Ed NL informó que Reijnders estaba ausente en una sesión de entrenamiento con su club, Pec Zwolle. Se dice que la ausencia no es sin razón, pero está relacionada con el proceso de transferencia a un nuevo club.

«Eliano Reijnders (24) no estuvo presente en el campo de entrenamiento de Pec Zwolle esta mañana», escribió Ed NLMiércoles 27 de agosto de 2025.

Persib Bandung Competition y Bali United

Aunque Persib está en la posición de liderazgo, Bali United también animó la búsqueda de la firma del centrocampista con sede en Maluku-Dutch. Curiosamente, Bali United ahora está entrenado por el ex entrenador de Reijnders, de modo que la posibilidad de que la reunión esté abierta.

«Atrajo el interés de varios clubes en Indonesia, incluidos Persib Bandung y Bali United FC. Eliano es el hermano menor de Tijjani Reijnders que ahora defiende al equipo nacional de Indonesia», escribieron nuevamente los medios.

El contrato todavía es largo en Zwolle

Aunque se ha asociado con el movimiento, el viaje de Persib y Bali United para obtener reijnders no es fácil. La razón es que el jugador todavía tiene un largo contrato con PEC Zwolle.

«Todavía está bajo contrato con Zwolle hasta mediados de -2027, pero hasta ahora aún no ha recibido un lugar regular en el equipo central de Henry van der Vegt», continuó el informe.

Este hecho hace que los entusiastas tengan que preparar grandes fondos para poder llevarlo a Indonesia. Aun así, Reijnders parece ser serio al considerar las posibilidades de migrar. Porque, el club le dio permiso para completar el proceso de transferencia.

«El club le dio la oportunidad de completar la transferencia, por lo que los Reijnders no entrenaron con el equipo, sino que practicaron por separado en la sala de fitness», dijo Ed NL.

Por otro lado, Persib Bandung ya había asegurado con éxito los servicios de Thom Haye. El mediocampista de 30 años fue presentado oficialmente al público el miércoles 27 de agosto de 2025.

Haye firmó un contrato de dos años con el equipo de Bojan Hodak.