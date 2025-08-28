Bandung, Viva – Aunque no ha sido anunciado oficialmente por Perseguidor Bandung a través de las redes sociales o el sitio web oficial, noticias de unirse Eliano Reijnders Al equipo Maung Bandung había sido entregado anteriormente por una cuenta de fútbol de confianza, Seasiagoal.

En su última carga el jueves (8/28), Seasiagoal dijo que el versátil mediocampista propiedad de PEC Zwolle se había unido oficialmente a Persib Bandung en préstamo durante una temporada. Reijnders es un jugador Equipo nacional indonesio Que actualmente todavía está bajo contrato con el Eredivisie Club, Pec Zwolle, hasta 2027.

«Después de Thom Haye, Eliano Reijnders se ha unido oficialmente a Persib Bandung en préstamo», escribió Seasiagoal en su carga de Instagram. Esta declaración ciertamente atrae la atención, teniendo en cuenta que el Seasiagoal anterior también se convirtió en la primera parte en informar la transferencia de Thom Haye a Persib, que luego resultó ser cierto.

La entrada de Reijnders se suma a la fuerza del centro del campo Persib Bandung, que esta temporada está haciendo una gran reorganización para fortalecer el equipo. Aunque no ha habido una confirmación oficial de la gerencia de PERSIB, la información de Seasiagoal podría ser una señal sólida de que el anuncio era solo cuestión de tiempo.

Si se demuestra que es cierto, los reijnders serán una munición importante para Persib Coach en la navegación del resto de la competencia. Con su estilo de juego flexible, tiene el potencial de ser la clave de la creatividad en la línea media de Maung Bandung.