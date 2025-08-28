Eliano Reijnders se une a Persib, ‘Lionel Messi’ ganó una licenciatura

Yakarta, Viva – Noticias sobre el extremo Equipo nacional indonesio, Eliano Reijnders que se rumorea que sigue a Thom Haye para Perseguidor Bandung se convirtió en un lector cazado Viva Sport Durante todo el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: El debut de Thom Haye con Persib está a la vista, esta es la fecha



También hay noticias ‘Lionel Messi‘Quien ganó en secreto una licenciatura en 2025.

Sin embargo, no fue un jugador de Messi Inter Miami en cuestión, sino la figura de una mujer llamada Lionel Mesy.

Leer también: ¿Persib Bandung vs Borneo FC, Thom Haye y Federico Barba debutaron inmediatamente?



Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. ¡Haz una conmoción! ‘Lionel Messi’ agregó una colección de títulos, esta vez un graduado de la ley

Leer también: Eliano Reijnders se unió oficialmente a Persib Bandung?





Inter Miami Player, Lionel Messi

El mundo del fútbol está nuevamente emocionado, pero esta vez no se trata de trofeos o registros en el campo. Una figura llamada Lionel Mesy, SH se convirtió en un tema candente de ciudadanos después de El nombre es viral en las redes sociales.

Muchos estaban equivocados, pensando que la superestrella del Lionel Messi argentino fue completamente ganado por una licenciatura en 2025.

4. La tenis indonesia Janice Tjen murió en la segunda mitad del Abierto de Estados Unidos, Raducanu mostró la clase de campeonato



Jugadora indonesia Janice Tjen

Tenis indonesia, Janice Tjen, en el Grand Slam US Open 2025 Torneo de tenis debe detenerse en la segunda mitad. Janice perdió ante el ex campeón del US Open 2021, Emma Raducanu, en dos sets directos con un puntaje de 2-6, 1-6 en el estadio Louis Armstrong, el miércoles 27 de agosto de 2025.

3. Transfiere a Gokil! 4 Diáspora del equipo nacional de Indonesia regresa a la Super League



Estella Robatts Dan Jens Raven

La temporada 2025/26 de la Super League Indonesia es cada vez más colorida con la presencia de una serie de jugadores de la diáspora. Algunos nombres que previamente fortalecieron al equipo nacional de Indonesia ahora se unen oficialmente a los clubes de la Super League. ¿Quiénes son? La siguiente lista:

2. Eliano Reijnders tiene el potencial de seguir a Thom Haye a Persib Bandung



Jugador del equipo nacional indonesio, Eliano Reijnders

Persib Bandung no ha dejado de agregar fuerza antes del rodamiento de la Super League 2025/2026. Después de aterrizar oficialmente, el mediocampista del equipo nacional indonesio Thom Haye, ahora Maung Bandung se asocia nuevamente con El nombre de otra estrella de Garuda, Eliano Reijnders.

1. Más popular: Thom Haye Únete a Persib, miembro del ultimatum DPR PSSI Ketum



Thom Haye se une oficialmente a Persib Bandung

Persib Bandung presentó oficialmente a la estrella del equipo nacional de Indonesia, Thom Haye, Como el último reclutamiento. Curiosamente, este anuncio se realizó de manera diferente a través de transmisiones de noticias especiales en TVRI West Java, el miércoles 27 de agosto de 2025.