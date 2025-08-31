Eliano Reijnders se une a Persib Bandung

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung traiga oficialmente el ala derecha Equipo nacional indonesio, Eliano Reijnderscon un contrato de dos años para fortalecer el equipo contra la temporada 2025/2026.

El vicepresidente CEO de PT Persib Bandung Dignified (PBB) Adhitia Putra Herawan dijo que el reclutamiento del jugador de 24 años fue una recomendación directa del entrenador Bojan Hodak.

«Wilujeng Sumping, Eliano. Creemos que puede adaptarse inmediatamente al equipo, con la atmósfera del fútbol indonesio y, por supuesto, con el extraordinario apoyo de Bobotoh», dijo Adhitia en un comunicado recibido en Bandung el domingo.

Adhitia espera que la gran contribución de Eliano Reijnders para construir los logros de Maung Bandung esta temporada, tanto en competiciones nacionales como asiáticas.

Eliano nació en Tampere, Finlandia, el 23 de octubre de 2000. Comenzó su carrera profesional con el club holandés Pec Zwolle en 2018, y fue prestado a Jong Utrecht en 2022-2023, antes de regresar para defender a Zwolle hasta que finalmente decidió unirse a Persib.

El jugador con una postura de 168 cm también tiene un fuerte fondo de fútbol. Él es el hermano menor de Tijjani Reijnders, el mediocampista del Manchester City que fortaleció el equipo nacional holandés. A diferencia del hermano, Eliano eligió la ciudadanía indonesia en 2024.

Eliano, que había jugado en la casta más alta del fútbol holandés, se consideró una capital importante para enriquecer la dinámica del juego de Persib.

«El Club y Bobotoh están esperando sus mejores contribuciones y actuación para mantener las tradiciones del logro y la gloria de Maung Bandung», dijo.

Con la presencia de Eliano Reijnders, Persib enfatizó su compromiso de continuar construyendo un escuadrón sólido, competitivo y listo para competir al más alto nivel, tanto a nivel nacional como asiático. (Hormiga)