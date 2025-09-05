Eli Roth, Snoop Dogg haciendo la película de terror ‘Don’t Go in the House Bitch’

Eli Roth y Snoop Dogg están listos para producir «¡No vayas en esa casa, perra!»

Media Capital Technologies y la sección de terror están a bordo para financiar y producir completamente la película. Además de producir, Snoop también escribirá y producirá música para la banda sonora de la película.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto. Sin embargo, la película se describe como la mejor película de la casa embrujada del dúo. Roth y Snoop colaboraron en el video musical «La La La La» del rapero, que dirigió Roth. Los fanáticos echaron un vistazo temprano a «¡No entres en esa casa, perra!» a través de un trailer falso que se lanzó en agosto.

Christopher Woodrow y Raj Singh de MCT están a bordo de productores. Los productores ejecutivos incluyen a Jon Schnaars y Holly Adams para la sección de terror junto con Connor Digregorio, Eli Massillon y Lorenzo Antonucci para MCT.

Roth presentará su visión para la película en el 50º Festival Internacional de Cine de Toronto para seleccionar compradores internacionales en Toronto. WME Independent representará los derechos internacionales de la película.

En un comunicado, Roth dijo: «Hay algunas ideas que son tan ridículas que no te dejan dormir. Siempre he querido hacer la mejor película de la casa embrujada, pero algo diferente a cualquiera que hayamos visto, algo lleno en una locura y exagerada. Cuando compartí la idea con Snoop, él lo consiguió de inmediato y no fue una nocre para hacer que este cine de cilindros sea de Horror, y quiero que sea el Ultimate Collab, que apagué a la cita de la cita, y que me quiera que sea el Collab, y me haya ido de la cita, y que me quiera que sea el Collab, y que quiera que sea el Ultimate Collab, de la cita, y me haya ido a la cita, y que me guste la película, y quiero que sea el Ulte Collab, que sea el Crazer. nosotros.

Los directores de MCT, Christopher Woodrow y Raj Singh, dijeron: «Estamos orgullosos de estar colaborando con dos creativos pioneros, Eli Roth y Snoop Dogg, para traer» No vayas a esa casa, ¡perra! » Para la vida.

«¡No vayas a esa casa, perra!» Es la segunda película de Roth bajo la bandera de la sección de terror, después de «Heled Cream Man», que fue recogida por compradores internacionales en Cannes en mayo. «Ice Cream Man» está programado para ser lanzado en 2026 a través de la sección de terror.

MCT está representado por CAA, Eli Roth por WME y Snoop Dogg por WME.