Eli Roth Horror Ice Cream Man presenta el primer vistazo y el elenco

“Hombre de helado» Eli RothLa escalofriante próxima película que el maestro del terror y el slasher describió como suya. «La película más aterradora y loca hasta la fecha» ha revelado su primera imagen y elenco.

La película está protagonizada por Ari Millen (“Orphan Black”) como el personaje principal, junto con Benjamin Byron Davis (“Guardians of the Galaxy 3”), Karen Cliche (“Thanksgiving”), Dylan Hawco (“Heartland”), Sarah Abbott (“Black Mirror”, “The Body”), Shiloh O’Reilly (“Thanksgiving”), Kiori Mirza Waldman, Charlie Zeltzer (“The Handmaid’s Tale”) y Charlie Storey (“Thanksgiving”).

Completa el elenco el propio Roth, conocido por las franquicias “Cabin Fever” y “Hostel” y “Thanksgiving” de 2023. Mientras tanto, Snoop Dog, con quien Roth colabora en el próximo horror «¡No entres en esa casa, perra!» – proporcionará parte de la música.

«No podría estar más entusiasmado con el increíble elenco que hemos reunido para Ice Cream Man», dijo Roth. «Es surrealista ver cómo la idea que he tenido durante más de veinte años cobra vida, y con este elenco increíblemente talentoso, podemos ofrecer a los fanáticos del terror una película que es tan aterradora como siempre he imaginado».

“Ice Cream Man” sigue una idílica ciudad veraniega que se vuelve loca cuando un heladero sirve a los niños dulces delicias con resultados horribles. La película concluyó su fotografía principal en septiembre y su estreno en cines está previsto para 2026.

WME Independent representa los derechos internacionales y vende a AFMmientras que The Horror Section, fundada a principios de este año por Roth en asociación con Media Capital Technologies, se encarga de los derechos nacionales. Tras su debut en el mercado de Cannes, la película agotó las entradas en casi todo el mundo. Sixth Dimension de StudioCanal adquirió los derechos de distribución de la película en el Reino Unido, Alemania, Francia, Benelux, Polonia, Australia y Nueva Zelanda.

“Ice Cream Man” fue escrita y producida por Roth, quien escribió el guión con su colaborador Noah Belson. Christopher Woodrow y Raj Singh también producen junto a Kate Harrison de Cream Productions. Los productores ejecutivos incluyen a Kevin Frakes, Connor DiGregorio, Eli Massillon y Lorenzo Antonucci de MCT, y Jon Schnaars y Holly Adams de The Horror Section. La película es la primera de Roth bajo el lema de The Horror Section.

Para aumentar los sustos, habrá una partitura del compositor ganador del Emmy Brandon Roberts y efectos de maquillaje protésico de Steve Newburn (“Thanksgiving”) y el ganador del Oscar Adrien Morot (“Thanksgiving”, “The Whale”).

