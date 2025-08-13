Elevar PBB-P2 en un 250 por ciento y llamó al KPK supuestamente recibió fondos del caso DJKA, como este activo del regente de Pati Sudewo

Pati, vivo – número RegenteJava central, SudeoVolver a ser una conversación pública. Después de su política de elevar la tierra y los edificios urbanos y urbanos (PBB-P2) al 250 por ciento desencadenó una gran ola de protestas, ahora la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) se llama a sí mismo uno de los supuestamente aceptando el flujo de fondos en el presunto caso de soborno de la Dirección General de Proyectos ferroviarios (Djak) Ministerio de enlace.

Leer también: Se arrojó una botella al conocer a los manifestantes, Pati Regent Sudewo ‘Nerimo’



La política de aumento de PBB-P2 hizo que miles de residentes de PATI empacaron el área frente a la oficina del Regente el miércoles 13 de agosto de 2025. Las masas exigieron la revocación de la política e instó a Sudewo a renunciar. En la acción, hubo un incidente de lanzar sandalias al regente.

Pero Sudewo enfatizó que no cambiaría su decisión a pesar de enfrentar una gran presión.

Leer también: Asegúrese de que no hubiera muertes en la manifestación de destitución del regente del pati, la policía dijo esto



«Quién quiere negarse, esperaré, por favor hágalo. No solo 5,000, enfrento a 50,000 personas. No tendré miedo, no cambiaré la decisión», dijo hace algún tiempo.

Esta declaración presenta críticas porque se considera arrogante, lo que se suma a la longitud de la lista polémica al comienzo de su mandato.

Leer también: KPK descargó el ‘pecado’ del regente de Pati Sudewo, supuestamente aceptó el soborno del caso DJKA



KPK dijo que Sudewo estaba entre los sospechosos de recibir fondos

En medio de la calefacción de la situación en Pati, el KPK reveló que Sudewo (SDW), incluidos los sospechosos de recibir el flujo de fondos relacionados con el desarrollo y el mantenimiento de las vías del ferrocarril.



Ilustración de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK)

«Sí, es cierto. Los hermanos SDW son una de las partes sospechosas de recibir también una tarifa de compromiso relacionada con el proyecto de construcción ferroviaria», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio Red and White KPK, Yakarta, miércoles 13 de agosto de 2025, fue citado por Antara.

Budi afirmó, el KPK abrió oportunidades para llamar al ex miembro del Parlamento Indonesio como testigo.

«Más tarde, veremos las necesidades del investigador. Por supuesto, si es necesario tener información de la persona en cuestión, será llamado para la información», dijo.

El nombre anterior Sudewo surgió en esta audiencia de caso en el Tribunal de Corrupción Semarang el 9 de noviembre de 2023, cuando el fiscal público de KPK reveló evidencia de confiscación de alrededor de Rp3 mil millones de su hogar. En el juicio, también se llamó la recepción de RP720 millones y RP500 millones del proyecto relacionado con el proyecto, pero Sudewo negó todas las acusaciones.

El caso de DJKA en sí se reveló a través de una operación de captura (OTT) el 11 de abril de 2023 en el Centro de Ingeniería Ferroviaria Clase I para Java Central, que ahora ha cambiado su nombre a BTP Class I Semarang. Hasta ahora, el KPK ha nombrado a 15 sospechosos, incluidas dos corporaciones.

¿Cuánto cuesta los activos de Sudewo?

Basado en el informe del Organizador del Estado (LHKPN) enviado al KPK el 11 de abril de 2025, se registró Sudewo para tener una riqueza total de RP31.5 mil millones, con detalles:

Land and Buildings por valor de Rp17.03 mil millones en Solo, Jogja, Bogor, DePok, Pacitan y Tuban

Vehículos por valor de Rp6.33 mil millones, incluidos BMW X5 2023, Toyota Alphard 2024 y Toyota Land Cruiser 2019

Otro activo en movimiento es IDR 795 millones

Valores Rp5.39 mil millones

Equivalentes de efectivo y efectivo de RP1.96 mil millones

No tengo deuda