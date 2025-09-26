Elevar los nombres de finanzas de producción Charles Auty como nuevo CEO

Elevate Production Finance (EPF), la compañía global de financiamiento de cine y televisión con sede en Australia que ha respaldado títulos como «Edén«»Mejor hombre» y «Tres mil años de anhelo«Ha designado a Charles Auty como su nuevo director ejecutivo.

Auty, anteriormente Director Comercial, interviene en el rol efectivo de inmediato. Sucede a Craig McMahon, quien continuará como presidente ejecutivo de EPF y como CEO de la empresa matriz de EPF, Forte Corp Holdings.

Auty, que tiene dos décadas de experiencia en estructuración y cierre de acuerdos independientes de cine y televisión, dirigirá la estrategia y operaciones de EPF en su huella global, impulsando la próxima fase de crecimiento de la compañía y avanzando su posición como socio financiero para productores e inversores en todo el mundo.

«Charles ha sido fundamental para dar forma a EPF al socio financiero mundial que es hoy», dijo McMahon. «Sus agudos instintos comerciales, las relaciones profundas en toda la industria y la pasión por la narración de historias lo convierten en el líder adecuado para guiar a la compañía en su próxima fase de crecimiento. Estoy seguro de que EPF continuará prosperando bajo su liderazgo».

Auty’s financing credits include recent TV series “Mix Tape,” starring Teresa Palmer and Jim Sturgess, David Walliams’ “Fing” with Taika Waititi, “War With Grandpa” starring Robert De Niro, “Terminal” starring Margot Robbie, “High Rise” with Tom Hiddleston, and Oscar nominated films, “Carol” starring Cate Blanchett and “Brooklyn” Protagonizada por Saoirse Ronan.

«EPF ha creado su reputación de agilidad, creatividad y, a través de la entrega de soluciones de financiamiento innovadoras que permiten a los cineastas que dan vida a las historias cautivadoras», dijo Auty. «Estoy agradecido con Craig por su liderazgo y el continuo apoyo de Forte Corp Holdings, que nos proporciona una base sólida a medida que ingresamos en nuestra próxima fase de crecimiento. Espero liderar al equipo a medida que fortalecemos nuestra presencia internacional y profundizamos nuestras asociaciones con productores e inversores en todo el mundo».