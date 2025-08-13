Elevar a las Naciones Unidas en un 250 por ciento y desafiar a los residentes de la manifestación, esta es la cifra del regente de Pati Sudewo

Pati, Viva – Número RegenteJava central, Sudeoestá en el medio de la atención pública después de su política de elevar la tierra y los edificios rurales y urbanos (PBB-P2) al 250 por ciento.

Esto luego cosechó una ola masiva de protestas de los residentes. La manifestación alcanzó su punto máximo el miércoles 13 de agosto de 2025, cuando miles de residentes empacaron el área frente a la oficina del regente de Pati para exigir la revocación de la política e instó a Sudewo a renunciar a su posición.

En la acción, incluso hubo un incidente de lanzar sandalias al regente. A pesar de enfrentar una fuerte presión, Sudewo enfatizó que él permaneció en su establecimiento.

«Quién quiere negarse, esperaré, por favor hágalo. No solo 5,000, enfrento a 50,000 personas. No tendré miedo, no cambiaré la decisión», dijo Sudewo hace algún tiempo.

Esta declaración luego desencadenó una amplia crítica porque se consideraba arrogante, extendiendo la lista de polémicas que eclipsaron el comienzo de su mandato.

Antecedentes y educación

Sudewo es un hijo nativo de Pati que nació el 11 de octubre de 1968. Su educación formal confirma su enfoque en los campos de ingeniería y desarrollo:

SD Negeri 1 Sturgkepkep

SMP Negeri 1 Kayen (Pass 1985)

SMA State 1 PATI (1985-1988)

S1 Ingeniería Civil Sebelas Maret University (aprobado 1993)

S2 Masters in Development Engineering Diponegoro University (aprobado 2001)

Historia profesional

1993-1994: Empleado PT Jaya Konstruction

1994-1995: personal honorario en la oficina regional del Departamento de Obras Públicas de Bali, involucrada en proyectos de mejora de carreteras y puentes

1996-1999: CPNS y PNS en la Oficina Regional de Obras Públicas Java East Java

1999-2006: PNS Karanganyar Regency Public Works

2006: Volviendo al mundo del emprendedor

Trabajo político

2002 – Corriente para el Regente de Karanganyar en parejas con Juliyatmono (no pudo ser elegido).

2005 – Conviértete en el coordinador del equipo de éxito de Java Pilkada de East Java.

2008 – Conviértete en el coordinador del equipo de éxito central de Java Pilgub.

2019 – se desempeñó como presidente del campo de empoderamiento DPP del Partido Gerindra.

2009-2013 servido como miembro del Parlamento Indonesio para el primer período.

2019-2024 servido como miembro del Parlamento Indonesio para el segundo período.

Cerca de Prabowo Subianto – Presidente del Partido Gerindra y presidente de la República de Indonesia.

2024 elegido como pati regente para 2025-2030 para el regente adjunto Risma Ardhi Chandra.

En las elecciones de 2024, Sudewo se combinó con Risma Ardhi Chandra y ganó con 419,684 votos o 53.53 por ciento.

Fue nombrado el 42º Regente de Pati el 20 de febrero de 2025, reemplazando el período de liderazgo de Haryanto y el período de transición del regente interino de Henggar Budi Anggoro y Sujarwanto Dwiatmoko.

Con el eslogan «Wong Pati Wae Wae Go» original, construyó Citra como un líder fundamentado y se centró en el desarrollo sostenible. Sin embargo, el paso inicial realmente causó polémica.

La controversia para PBB-P2 aumenta

La política de recaudar PBB-P2 al 250 por ciento se considera onerosa para las personas pequeñas

La declaración de Sudewo que desafió a los residentes a demostrarse a cosechar fuertes críticas

El caos ocurrió cuando SATPOL PP BURB el puesto de donación de acción masiva

Sudewo finalmente se disculpó y afirmó que no quiso desafiar a la gente

Fortuna

Basado en LHKPN para el KPK el 11 de abril de 2025, Sudewo tiene una gran cantidad de 31,500 millones de rp que consta de:

Tierra y edificios por valor de RP. 17.03 mil millones en Solo, Jogja, Bogor, Depok, Pacitan y Tuban

Vehículos por valor de Rp 6.33 mil millones (BMW X5 2023, Toyota Alphard 2024, Toyota Land Cruiser 2019 y otros)

Otro activo en movimiento es IDR 795 millones

Valores Rp. 5.39 mil millones

Equivalentes de efectivo y efectivo de IDR 1.96 mil millones

No tengo deuda