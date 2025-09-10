Elenco de la temporada 9 de ‘Love Is Blind’: Conoce a los singles – Fotos

«El amor es ciego«¡Está de vuelta! La nueva temporada, comenzando el 1 de octubre en Netflix, seguirá a un nuevo elenco de 32 singles que buscan encontrar el amor en Denver, Colorado. El lema de esta temporada dice:» El amor es ciego … a menos que estés ciego «.

Nick y Vanessa Lachey regresan como anfitriones de la serie, que lanzarán 12 episodios durante cuatro semanas: los primeros seis el 1 de octubre, los próximos tres el 8 de octubre, los próximos dos el 15 de octubre y el último del 22 de octubre.

Producido por contenido cinético, la serie seguirá a los singles que acuerdan comprometerse sin reunirse nunca su partido en persona, solo conectando a través de conversaciones detrás de un muro durante 10 días. Las parejas comprometidas se mudarán, planificarán su boda y decidirán si quieren decir «lo hago» después de reunirme en el mundo real.

El creador Chris Coelen Ejecutivo produce con Ally Simpson, Morgan Harris, Eric Detwiler y Brian Smith.