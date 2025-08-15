Elenco de ‘Just in Time’ en el legado de Bobby Darin, el reparto de la grabación

En el nuevo musical de Alex Timbers «Justo a tiempo«Los miembros de la audiencia son transportados al mundo de Jukebox del cantante estadounidense Bobby Darin (Jonathan Groff), que saltó al éxito de un ídolo adolescente a una sensación de jazz durante la noche. El musical, que se inauguró en Broadway en abril, explora la vida de corta duración de Darin, comenzando como cantante y compositora con Connie Francis (Gracie Lawrence) en la década de 1950, su éxito como solista y su relación con la actriz Sandra Dee (Erika Henningsen) en los años 60.

«Just in Time» ha sido un éxito de Broadway fugitivo en los últimos meses, ganando seis nominaciones de Tony, incluida la mejor actuación principal de un actor en un papel principal para Groff. La música cuenta la historia de las relaciones de Darin con Francis y Dee en un entorno de club nocturno íntimo en The Circle in the Square, y es lo último de Timbers, quien previamente ha dirigido «Moulin Rouge», «Beetlejuice» y «Here Lies Love».

Con la grabación original del elenco de Broadway ahora disponible en la transmisión, Variedad Habló con Groff, Lawrence y Henningsen sobre retratar la fama en los años 50, lo que creen que Darin se enamoró de Dee y Francis durante su carrera, y lo que han aprendido como artistas desde que pisó el mundo de Bobby Darin.

Bobby Darin, Connie Francis y Sandra Dee fueron figuras prevalentes en todo Estados Unidos en el ‘50 y 60. Cuando todos firmaron en «justo a tiempo», ¿qué elementos de su investigación trajeron a las primeras etapas del desarrollo de sus personajes en el escenario?

GROFF: Hace ocho años, mi amigo me pidió que hiciera una noche de Bobby Darin Music en la 92nd Street Y y comencé a buscar clips en YouTube de Bobby Darin. Fui completamente tomado por su forma primaria y feroz de realizar que incluso saltó de la pantalla de mi computadora portátil en estos clips en blanco y negro de hace más de 50 años. Y entonces me fasciné mucho. Leí este libro llamado «Dream Lovers», el libro que [Bobby Darin’s son] Dodd Darin escribió. Hay una cita al final de ese libro que usamos en el programa, que es Bobby Darin diciendo que al final del día, era un animal de clubes nocturnos. Ese fue el punto de lanzamiento para la presunción del programa y ha sido el regalo de toda una vida para encarnarlo y canalizar su espíritu.

Henningsen: La gran Biblia para todos nosotros fue el libro de Dodd Darrin «Dream Lovers», que fue una biografía que escribió sobre Sandra y Bobby, que eran sus padres. Dodd era el único niño que los dos tenían juntos. Para mí, lo más importante fue qué información sobre la vida de Sandra es útil para la historia, y cuál es la información que puedo conocer internamente y elegir sacar pequeños colores que tal vez no aparezcan en el texto, pero puedo infundirla. Vengo en el segundo acto, y tenemos que hacer que mucha historia suceda rápidamente. A veces puedes sentirte como un actor como si estuvieran apresurados a través de las cosas. Sandra y Bobby se enamoraron de inmediato y se casaron menos de un año después. En realidad, a veces es agradable tener la investigación y si se siente como un latigazo cervical para la audiencia, se siente como latigazo cervical para Sandra en la vida real.

Lawrence: Entré en el proceso ya sabiendo [Connie’s] Música porque tengo padres que están obsesionados con la música. No sabía mucho sobre la historia de su vida, que es increíblemente impresionante, convincente, dramático y, de alguna manera, trágica. Pasé mucho tiempo aprendiendo sobre ella porque quería asegurarme de que entendiera toda su vida, a pesar de que solo estábamos representando un pequeño capítulo de ello. Una parte de la alegría y el desafío de interpretar a una persona real es hacer una especie de su conjetura mejor educada de quiénes eran detrás de escena en ese momento.

Tanto Connie como Sandra tuvieron relaciones tumultuosas con Bobby a lo largo de sus carreras. ¿Cómo trabajaron los tres juntos para mostrar la evolución de todas sus relaciones con Bobby a lo largo de «justo a tiempo»?

Henningsen: Jonathan es la persona más fácil de tener en la química en el escenario. No creo que haya estado en un programa frente a nadie donde no lo hayas creído completamente. Jonathan es tan abierto, y por el Acto 2, ha tenido a la audiencia en la palma de su mano durante una hora. Y creo que lo que Jonathan hace tan maravillosamente es que realmente me pasa la pelota cuando salgo, y no intenta tomarlo. Realmente me hice cargo del espectáculo a 15 minutos de nuestro protagonista. Creo que lo que Jonathan hace tan maravillosamente es, si hubiera alguna fricción allí, no conocerías a Sandra lo suficiente como para preocuparse por ella. En el Acto 2, Bobby y Sandra se vuelven iguales porque la ves en su primer momento en el escenario hacer lo que ha estado haciendo todo el tiempo, y se da cuenta de que ha conocido a su pareja.

Groff: Es una historia tan estadounidense de [Bobby and Sandra’s marriage in] menos de 40 minutos. Tanto sucede tan rápido, lo cual es una expresión del hecho de que su vida se movió tan rápido, y teniendo en cuenta que murió cuando tenía 37 años y siempre estaba al tanto de ese reloj. Eso definitivamente se articula en esa relación entre Sandra y Bobby en el programa y nuestro increíble escritor de libros Isaac Oliver y nuestro director Alex Timbers harían sesiones de trabajo sobre los personajes y sobre la investigación y lo que habíamos leído. Isaac, nuestro escritor, estaba realmente interesado en colaborar y hablar sobre el tipo de latidos de su historia y la dinámica de la relación en la relación Bobby y Sandra que la mayoría nos habló como personas hoy.

Lawrence: Jonathan y yo tenemos una relación tan natural como las personas y reflejó la relación que Connie y Bobby tenían. Nuestra relación no es romántica, pero tienen mucho amor y respeto mutuo. Creo que es una coincidencia y es realmente fortuito con la forma en que nos gusta realizar entre nosotros. Parece realmente reflejar la forma en que Bobby y Connie actúan entre ellos, lo que es solo divertirse y estar realmente presente y reaccionar ante lo que el otro les esté dando.

Gracie, interpretas a una versión más joven de Connie, que fue el primer amor de la vida de Bobby Darin. Tanto usted como Erika retratan a dos mujeres muy diferentes en diferentes etapas de sus vidas, y también interpretan a mujeres jóvenes que se están volviendo más exitosas a lo largo de sus carreras en el musical. A medida que Connie y Sandra tratan con la fama a su manera, ¿cómo es explorar esta era de fama y feminidad en el ojo público?

LAWRENCE: Bobby Darin era conocido por sentirse atraído o interesado en mujeres muy fuertes. Su madre era una mujer muy fuerte y ese tipo de personalidad era algo con lo que se sintió atraído, creo que tienes razón al decir que Sandra Dee y Connie Francis eran personas muy diferentes, aunque comparten muchas similitudes en su vida, incluido el éxito y a una edad muy joven y el trauma que viene junto con eso. La alegría para mí es crear un personaje que se sienta realmente completamente encarnado, que a pesar de que todos eran superestrellas de la época, podemos ver el exterior de ellas, y es muy emocionante interpretar a las mujeres que se sienten muy bien redondeadas. Eso es realmente emocionante, y porque cada uno de nosotros solo tiene un capítulo del programa. La personalidad de estas mujeres, y eso no es para mí y Erika, sino para las otras mujeres en el programa, es el hecho de que Bobby Darin está rodeado de fuertes personajes femeninos en todo el musical.

«Rainin ‘» es una de las canciones de este musical que se siente muy cinematográfico. Cuando todos están actuando, ¿alguna vez sientes que la puesta en escena hace que la actuación sea más vívida?

Henningsen: Es muy divertido que digas que estaba en el escenario el otro día y es una sensación muy cinematográfica con estas canciones. Lo mejor de las canciones pop es que están suscritas y mucho teatro musical contemporáneo está muy sobrescrito. Estamos narrando lo que estamos haciendo, mientras que la música pop es que las letras generalmente están abiertas para la interpretación. Su palabra «cinemática» es muy correcta, porque las canciones están destinadas a ser evocadoras de un estado de ánimo. Las canciones pop están destinadas a ser evocativas de un estado de ánimo en lugar de los hechos. Hay un momento en «Rainin ‘» en el que estoy en un lugar en un lugar y Jonathan está detrás de mí, y estamos encendidos de una manera que claramente muestra que estamos en dos lugares diferentes mentalmente, y lo estoy viendo cantar. Nadie puede ver mis ojos viendo cantar a Jonathan, pero siento que estoy en una película en ese momento donde es como Sandra en casa y escuchando a Bobby en la radio. Realmente no lo había pensado de esa manera, pero creo que eso es a lo que la gente responde.

GROFF: Ese es un uso interesante de palabras. La forma en que Alex ha diseñado el espacio, porque está usando el círculo en el cuadrado de una manera tan única y expansiva, que realizar todo el espectáculo se siente bastante cinematográfico. Estando dentro de su visión de cómo se ve el espacio con ese escenario B, y en la interpretación de las canciones, siento una espiritualidad en la música.

¿Qué es lo más esperanzador para que el público descubra cuando escuchan la banda sonora de «justo en el tiempo», y qué ha jugado a cada uno de tus personajes sobre ustedes como artistas?

Lawrence: Realmente espero que este programa presente la música de Connie Francis a una generación más joven. Creo que su voz es tan moderna, y su voz se siente como si se ajuste al panorama de la música moderna, especialmente con este tipo de género de música que hace un resurgimiento en sí mismo, como artistas como Laufey. Este es un género de música que reaparece en la música pop. Tengo una banda llamada Lawrence y mucha de nuestra música está inspirada en los años 60 y 70, pero este género anterior está volviendo a un sonido de finales de los años 50. Es muy emocionante ser parte de este linaje de mujeres que la han venido.

Henningsen: Creo que la gente pensó que Sandra era esta chica de cupcake prístina, virginal y delicada. De alguna manera lo era, pero se convirtió en una adulta realmente rápida. Hay estas entrevistas de Sandra, donde la veo, solo tiene 25 años y es una madre y una mujer inteligente incluso cuando la gente intentaba disminuir su infancia. Ella no sabía cómo hacer cosas como el amor o estar en una relación o estar en un matrimonio, pero quiero decir, ¿alguien realmente sabe cómo hacer eso? Fue tan importante para mí que cuando conoces a Sandra, la ves con esa peluca rubia y el vestido de cupcake rosa, e inmediatamente asumes una cosa. Lo que más me gusta de interpretarla es subvertir esa expectativa en el transcurso de su viaje en el programa, como una especie de catarsis emocional. A menudo, seré una persona agradable, pero realmente estoy empezando a aprender que hay una diferencia entre estar agradable y negarse a confiar en su voz interior.

GROFF: Me encantaría que el público se vaya con la apreciación de quién Bobby Darin era como persona y como artista. Pero incluso en un sentido más amplio que eso es aprender sobre la magia irremplazable de la relación entre el intérprete y la audiencia, lo que para mí es lo que Bobby representó en su mejor momento y su tiempo. Sí, era un artista de grabación y actor nominado al Oscar, pero a todos los informes, estaba en el apogeo de sus poderes en el centro de un piso de clubes nocturnos. Jugar a Bobby ha cambiado mi vida de muchas maneras desde que hemos estado trabajando en el programa durante ocho años, y él fue un hombre que nunca se dio por vencido y mantuvo la nariz en el suelo con el tiempo que le dieron. Todos los días trato de evocarlo cuando salgo al escenario y estoy eternamente agradecido de poder encarnarlo en este momento.