Elenco, Araman, West Marches, Sistema de juegos

Papel crítico se está mudando del mundo de las exandrias a Brennan Lee MulliganLa nueva creación de Aramán para el juego de rol de mesa, la próxima campaña 4 de la serie de juego real.

Junto con la estrella «Dimension 20» Mulligan como el maestro de juegos invitados anunciado anteriormente Para la temporada, la Campaña 4 protagonizará el maestro de juego habitual Matthew Mercer, así como sus compañeros fundadores de papel crítico Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Marisha Ray, Sam Riegel y Travis Willingham, junto a Luis Carazo, Robbie Daymond, Aabria Iyengar, Whitney Moore y Alex Ward.

Según el papel crítico, la Campaña 4 se jugará usando Dungeons & Dragons (reglas de 2024) como su sistema de juego, así como algunos elementos «Homebrew» creados por Jeremy Crawford y Chris Perkins en Darrington Press de Critic Rol.

Además, esta temporada marcará la primera campaña de roles críticos para implementar una estructura de estilo West Marches.

Según el papel crítico, «Los primeros cuatro episodios actuarán como una obertura, introducir y tejer a los 13 miembros del reparto a través de escenas de intersección antes de que la historia se divida en tres tablas más pequeñas: los soldados, esquemas y buscadores, para el resto de la campaña, con temas y géneros exageradores que las vinculan en total».

La temporada estará disponible para la transmisión en el streamer de rol crítico Beacon.tv, así como los canales de Twitch y Twitch de FRip Rol del 2 de octubre. El VOD disponible para todos el lunes siguiente y los episodios de podcast caerán en dos partes: la primera semana después del estreno, y el segundo el martes siguiente. Los suscriptores de Beacon tendrán acceso a todos los episodios de Cooldown de roles críticos para la Campaña 4.

«Al crear los mundos que construimos y exploramos en todo nuestro contenido en el rol crítico, siempre nos hemos mantenido firmes con la creencia de que debemos usar el sistema que mejor apoya la historia que queremos contar», dijo Ray. «Ciertamente tenemos muchas opciones cuando se trata de sistemas TTRPG que el elenco conoce y ama, por lo que estamos muy emocionados de explorar más de Daggerheart y Dungeons and Dragons en nuestro futuro cercano (y con suerte distante)».

Mire el video teaser explicando los detalles de la campaña 4 de Critical Rol 4 a continuación.