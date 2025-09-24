Elegido como Ketum Asbisindo, BS BSI reveló los desafíos del desempeño financiero de la sharia

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Bank Syariah Indonesia TBK (BSI) fue elegido oficialmente como Presidenta de la Asociación del Banco de la Sharia de Indonesia (Asbisindo) Período 2025-2027. Él reemplazó a Hery Gunardi, quien ahora lidera la Asociación Nacional del Banco (Permanos).

Anggoro dijo que este mandato es la responsabilidad de alentar a Asbisindo a convertirse en un socio estratégico para fortalecer bancario Sharia en Indonesia. Uno de ellos es fortalecer la función de fortalecer la sinergia de Asbisindo con el gobierno y otras partes interesadas para alentar a la economía de la Sharia indonesia a la etapa global.

«A través del asbisindo, los bancos islámicos pueden dedicar sus pensamientos a aumentar la participación de mercado pueden ser superiores al 10 por ciento. BSI como líder de los bancos islámicos está listo para colaborar con otros bancos islámicos para mejorar cuota de mercado«Dijo Anggoro, citado de su declaración, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Fortalecer la economía y las finanzas islámicas como uno de los pilares del crecimiento económico inclusivo en la estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo A largo plazo 2025-2045 (RPJPN). En particular, alentar el crecimiento económico inclusivo y aumentar la productividad económica a largo plazo.

Presidente de Asbisindo Anggoro Eko Cahyo (derecha)

Anggoro transmitió el enfoque principal en su gestión, uno de los cuales fortaleció la sinergia entre los miembros de Asbisindo para crecer juntos, saludables y competitivos. Luego, el fortalecimiento de la educación y la inclusión financiera islámica, la innovación y la transformación digital, acelera a la industria halal para el crecimiento económico nacional y convierte a Indonesia en el Centro de Finanzas Islámicas del mundo.

Además, dijo Anggoro, el próximo desafío para penetrar los servicios financieros islámicos donde el nivel de alfabetización ya es alto, pero la inclusión sigue siendo relativamente baja. La inclusión financiera está determinada por la red de la Sharia Bank y la comprensión pública relacionada con los beneficios de los bancos islámicos.

Es optimista de que la economía islámica puede ser un nuevo flujo de crecimiento económico nacional. Esto se indica por la tendencia del crecimiento bancario islámico sólido y positivo en medio de las condiciones económicas fluctuantes.

Anggoro también acogió con beneplácito la presencia de nuevos bancos islámicos con activos de mayor tamaño que antes porque aumentaría la cuota de mercado financiero de la sharia. Según los datos de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) 2025, la industria bancaria islámica crece mejor que la banca nacional.

Los activos bancarios islámicos por puesto en junio de 2025 crecieron un 7,83 por ciento año tras año (interanual), más alto que la banca nacional en un 6,43 por ciento interanual. Mientras que el financiamiento creció un 8,38 por ciento interanual, más alto que la banca nacional 7,77 por ciento interanual. (Hormiga)