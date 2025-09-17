Elefantec Global establece micro drama en español PACT con mi drama

Aquí viene otro jugador en el Micro Drama Arena: Elefantec Global ha establecido una asociación con la plataforma My Drama Create Content en el espacio de video vertical en el auge espacio de video.

El pacto reúne a la firma de medios Elefantec, que tiene oficinas en Los Ángeles y la Ciudad de México, con mi drama, una plataforma de contenido de transmisión dirigida por la empresa tecnológica Aguas.

«Esta asociación reúne lo mejor de ambos mundos en perfecta sinergia», dijo Bogdan Nesvit, cofundador de Holywater. «Elefantec es un verdadero líder en la elaboración de contenido premium para audiencias de habla hispana. Combina eso con el primer libro de jugadas vertical de mi drama, un motor de distribución fuerte y una base de usuarios profundamente comprometida, y tienes una tubería construida para éxitos verticales. Serie vertical se están convirtiendo en una parte central del entretenimiento principal».

La colaboración expandirá mi drama y el contenido de Elefantec en el mundo del micro drama, también conocido como video vertical, ya que la serie está diseñada para ver verticalmente en teléfonos inteligentes. Mi drama continuará asociados con Studios y Talent para crear nuevas series en asociación con Holywater, un ecosistema de entretenimiento que abarca videos verticales, audiolibros y libros electrónicos.

«Hemos pasado nuestras carreras elaborando telenovelas de gran éxito para audiencias de habla hispana; ahora estamos reinventando el formato de la pantalla que las personas tienen en sus manos varias veces al día para satisfacer sus necesidades de información y entretenimiento», dijo Pepe Bastón, CEO y fundador de Elefantec Global. «Mobile no es el futuro, es el presente, y estamos conociendo al público allí con las historias que les gustan y las producciones de calidad de estudio».

Los lanzamientos recientes de mi drama consisten en «The Diamond Rose», un thriller romántico protagonizado por Kasey Esser y producido por Scott Brown. En abril de 2025, mi drama ganó un premio Webby al mejor servicio de transmisión.

Holywater continuará administrando sus cuatro aplicaciones, incluido mi drama junto con Freebits, una aplicación de transmisión vertical complementaria, My Passion, una plataforma de libros electrónicos y My Muse, una plataforma para series verticales producidas con IA generativa.

Desde su lanzamiento en 2024, mi drama se ha convertido en la aplicación de transmisión vertical estadounidense y europea #1, que superó los gráficos de descarga tanto en iOS como en Android. La aplicación tiene aproximadamente más de 7 millones de usuarios, con varias series que producen más de 20 millones de visitas en línea.