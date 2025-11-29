Elefante de Sumatra encontrado muerto, arrastrado por las inundaciones de Aceh, pudriéndose en un montón de madera

PidieVIVA – Inundación flash estrellado Aceh En los últimos días, no sólo han muerto decenas de personas y han dañado miles de viviendas e infraestructuras públicas, las inundaciones también han matado a una elefante Sumatra (Elephas maximus sumatranus) fue encontrada muerta arrastrada por las inundaciones en Pidie Jaya Regency, Aceh.

Lanzamiento Entre, El sábado 29 de noviembre de 2025, el lugar donde fue encontrado el animal se encontraba en una zona aislada debido a las inundaciones repentinas que desbordaron el río Meureudu, a la que sólo se podía acceder caminando durante unas dos horas.

El cadáver del elefante fue encontrado pudriéndose en una pila de madera del bosque y barro arrastrado por las inundaciones en la aldea de Meunasah Lhok (Gampong), distrito de Meureudu. El cuerpo del elefante está medio enterrado con la cabeza hacia abajo.

«No hay elefantes en este pueblo, los residentes nunca han visto elefantes porque normalmente los elefantes están en el bosque. Sólo ahora los hemos visto. elefante muerto debido a la inundación», dijo Muhammad Yunus, residente de la aldea de Meunasah Lhok.

Dijo que los residentes no podían mover el cadáver del elefante porque el terreno era difícil y no había equipo adecuado. Según él, el elefante probablemente fue arrastrado por la inundación desde el bosque aguas arriba del río.

«También nos sorprendió que trajeran aquí tanta madera del bosque. Nunca había visto una madera tan grande», dijo.

El regente adjunto de Pidie Jaya, Hasan Basri, admitió que había recibido información sobre el descubrimiento de un cadáver de elefante en un montón de madera del bosque que había sido arrastrado por una inundación repentina.

Admitió que no podía confirmar si esta inundación repentina se debió a daños forestales en la zona río arriba.

Sin embargo, admitió que gran parte de la madera del bosque fue arrastrada por la inundación, causando graves daños a las casas de los residentes, instalaciones públicas, escuelas y lugares de culto en Pidie Jaya.

«Hasta el día de hoy no sé cómo son las condiciones en la montaña. Si estos bosques son el resultado de la tala o qué, todavía no lo sabemos. Si Dios quiere, después de esto comprobaremos el estado del bosque», dijo.

Hasta el sábado, el cadáver del elefante todavía estaba atrapado en los desechos de la inundación y olía a podrido.