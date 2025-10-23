Electronic Arts se asocia con Stability AI

Gigante de los videojuegos Artes Electrónicas ha establecido una nueva asociación con la empresa de tecnología generativa Stability AI «para desarrollar conjuntamente modelos, herramientas y flujos de trabajo de IA transformadores que permitan a nuestros artistas, diseñadores y desarrolladores reimaginar cómo se crea el contenido».

Stability AI, que cuenta con el cineasta James Cameron entre los miembros de su junta directiva, tiene como objetivo «poner a los creadores en el centro y construir en torno a sus necesidades específicas», según el director ejecutivo Prem Akkaraju. «Al integrar nuestro equipo de investigación 3D directamente con los artistas y desarrolladores de EA, desbloquearemos el siguiente nivel en el poder de construcción de mundos», dijo Akkaraju en Publicación en la sala de redacción de EA que anuncia la asociación el jueves. «Este tipo de progreso sólo es posible a través de una colaboración profunda, en la que científicos y creadores trabajen codo a codo».

El acuerdo se anunció justo cuando EA está en el proceso de pasar de ser una empresa que cotiza en bolsa a una empresa privada.

«Yo uso el término pinceles más inteligentes», dijo el jefe de arte técnico de EA Sports, Steve Kestell, en su propia declaración. “Estamos dando a nuestros creativos las herramientas para expresar lo que quieren. Herramientas que permitirán que la creatividad llegue directamente de la mente de las personas a nuestras experiencias.

Según EA y Stability AI, «entre las primeras iniciativas de esta colaboración estará acelerar la creación de materiales de renderizado basado físicamente (PBR) mediante el desarrollo de nuevos flujos de trabajo impulsados ​​por artistas, por ejemplo, herramientas que generan texturas 2D que mantienen el color exacto y la precisión de la luz en cualquier entorno. Ya sea el destello de color de una camiseta de fútbol bajo un estadio iluminado o el brillo sutil de una mesa de café en la suave luz de la mañana, estas texturas ayudar a que los objetos en un mundo virtual se vean y se sientan como los imaginó el artista, y ahora podremos hacerlo más rápido y con mayor calidad”.

Consulte a continuación el anuncio completo de EA y Stability AI sobre el nuevo acuerdo.

En Electronic Arts, la creatividad no es sólo parte de lo que hacemos, es lo que nos impulsa hacia adelante. Es lo que transforma un lienzo en blanco en un mundo vivo y respirable, y convierte una sola idea en una experiencia compartida y amada por millones de jugadores y fanáticos de todo el mundo.

Durante más de 40 años, EA ha liderado cambios tecnológicos en el entretenimiento interactivo, redefiniendo lo que es posible para nuestra comunidad global de jugadores. En el centro de ese progreso está la creencia de que la tecnología impulsa la creatividad: amplifica la imaginación, acelera la expresión y permite a nuestros equipos ofrecer experiencias nuevas y audaces que inspiran al mundo a jugar.

El aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) han sido durante mucho tiempo piedras angulares de la innovación en EA.

impulsando todo, desde jugabilidad inteligente y animación en tiempo real hasta simulación física, soluciones de búsqueda de caminos y procesos de desarrollo más eficientes.

Hoy estamos dando el siguiente paso en ese viaje.

Empoderando a nuestros equipos

Con los humanos en el centro de la narración, estamos evolucionando la forma en que trabajamos para que la IA se convierta en un aliado confiable: respaldando una iteración más rápida, ampliando las posibilidades creativas, acelerando los flujos de trabajo y permitiendo más

Es hora de centrarse en lo más importante: crear juegos y experiencias de clase mundial que entretengan a comunidades en línea masivas. Puede redactar, generar y analizar, pero no puede imaginar, empatizar ni soñar. Ese es el trabajo de los extraordinarios artistas, diseñadores, desarrolladores, narradores e innovadores de EA.

En pocas palabras, esta asociación ayudará a capacitar a nuestros creativos para que hagan lo que mejor saben hacer.

«La creatividad siempre ha estado en el centro de todo lo que hacen nuestros equipos», dice Kallol Mitra, vicepresidente de creatividad.

Innovación en EA. «Junto con Stability AI, estamos amplificando esa creatividad. Brindando a los artistas, diseñadores y desarrolladores el poder de soñar en grande y construir más».

Potencial de encendido

Durante años, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial han permitido a nuestros equipos desarrollar tecnologías como HeadStart, que aprovecha las fotografías para crear imágenes auténticas en el juego. Esta asociación nos permitirá llevar esa misma velocidad y escala a todo el espacio 3D al acelerar el proceso de creación de contenido y, en última instancia, permitir que nuestros artistas hagan más.

Más allá de los activos individuales, la asociación explora sistemas de inteligencia artificial que pueden previsualizar todo en 3D.

entornos a partir de una serie de indicaciones intencionales, lo que permite a los artistas dirigir creativamente la generación de

contenido del juego.

Estos avances abren nuevas e interesantes puertas para la creación rápida de prototipos y la narración visual, lo que permite a los artistas y desarrolladores idear, visualizar y perfeccionar experiencias de juego a un ritmo más rápido y con mayor escala.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que está por venir.

“EA siempre ha estado y seguirá estando a la vanguardia de la tecnología, la innovación y el juego”, afirma Rick Stringfellow, director de contenido visual de EA Entertainment. «Asociaciones como esta son la forma en que evolucionamos el arte de crear juegos y brindamos a nuestros equipos las herramientas para contar historias más profundas y significativas».

«EA es pionera en entretenimiento interactivo y entiende que la innovación comienza con el creador», dijo Prem Akkaraju, director ejecutivo de Stability AI. «En Stability AI, ponemos a los creadores en el centro y construimos en torno a sus necesidades específicas. Al integrar nuestro equipo de investigación 3D directamente con los artistas y desarrolladores de EA, desbloquearemos el siguiente nivel en el poder de construcción de mundos. Este tipo de progreso solo es posible a través de una asociación profunda, donde los científicos y los creadores trabajan codo con codo».

El futuro es interactivo y lo estamos construyendo ahora

El futuro de la creatividad en EA es más brillante que nunca.

Con socios como Stability AI, estamos abriendo nuevas fronteras creativas que darán forma a la forma en que nuestros equipos diseñan, construyen y brindan experiencias a jugadores de todo el mundo. Estas herramientas ayudan a nuestros artistas, diseñadores y desarrolladores a hacer lo que mejor saben hacer: contar historias increíbles, crear mundos inolvidables y ofrecer

Momentos que inspiran al mundo a jugar.

La innovación siempre ha impulsado el progreso en EA, pero es nuestra gente y su imaginación, arte y pasión quienes crean las experiencias. Y juntos, estamos ansiosos por ver qué viene después.