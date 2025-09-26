Electronic Arts In Talk To Go Private: $ 50 mil millones

Gigante de los videojuegos intercambiados públicamente Artes electrónicas se acerca a un acuerdo de casi $ 50 mil millones para convertirse en una empresa privada, Variedad ha confirmado.

Como primero Reportado por el Wall Street Journal el viernesUn grupo de inversores, incluida la firma de capital privado Silver Lake, están en conversaciones con el fabricante de «The Sims», «Battlefield» y «Madden» franquicias para llevar a la compañía en privado. Si el acuerdo se realiza, le gustaría ser la compra apalancada más grande de la historia.

Los representantes de Electronic Arts y Silver Lake no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios el viernes.

