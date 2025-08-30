Electric Scooter IDR 18 millones, TVS Orbiter reclama 158 km de distancia

India, Viva – TVS MOTOR Lanzó oficialmente un orbitador, su scooter eléctrico más nuevo de la India. Este modelo se coloca bajo los televisores Iqube y se dirige a los consumidores que necesitan vehículos simples para la movilidad diaria en la ciudad. Aunque la etiqueta se clasifica como asequible, Orbiter todavía está equipado con una serie de características modernas.

Reportado por Viva Automotive de Bikewale, el sábado 30 de agosto de 2025, desde la aparición de TVS orbiter que lleva un diseño moderno con un cuerpo delgado. El manillar se hace de ancho y vertical, lo que hace que la posición de conducción se sienta relajada. El piso plano del reposapiés da más alivio para los conductores.

Los asientos también son bastante espaciosos, por lo que se pueden usar cómodos tanto solo como para viajar juntos. Los televisores prestan atención al lado práctico presentando equipaje bajo el asiento de 34 litros. El reclamo, esta habitación es suficiente para acomodar dos cascos a la vez.

Opciones de color del problema, Orbitter viene con seis opciones: neón solar, azul Stratos, gris lunar, plata estelar, titanio cósmico y cobre marciano.

Aunque el precio es compatible con el bolsillo, la función Orbitter está completa. Hay un control de crucero para la comodidad, Hill Hold Aysagar Motor no se retira cuando se detiene en la inclinación, hasta que el panel de instrumentos LCD color que se puede conectar a un teléfono inteligente.

A través de una aplicación especial, el controlador puede verificar la notificación de llamadas y mensajes, navegación, hasta la advertencia si el motor cae o es robado. También hay características de giro geográficos y tiempo de tiempo para una seguridad adicional. De manera exclusiva, TVS Orbitter también admite la actualización del aire (OTA).

Para la conducción, hay dos modos: ECO para ahorrar batería y energía para un rendimiento más receptivo. Además, Orbiter es el único scooter eléctrico en su clase que usa llantas de aleación de 14 pulgadas, lo que hace que el manejo sea más estable.

TVS Orbitter que lleva una batería de 3.1 kWh. El kilometraje afirma alcanzar 158 km una vez de acuerdo con los estándares de prueba de IDC. Pero, los televisores recordaron que la distancia real sería menor, dependiendo de la condición de la carretera y la fuerza impulsora.

El motor eléctrico se instala directamente sobre las ruedas traseras. El modo Eco se hace de energía económica, mientras que el modo de potencia hace que la aceleración sea más poderosa, adecuada para su uso cuando necesita superar a otros vehículos.

Con respecto al precio, TVS Orbiter tiene un precio de 99,900 o alrededor de RP. 18.5 millones (ex showroom Bengaluru y Nueva Delhi, incluidos los subsidios de portaes electrónicos de PM). Con ese precio, Orbiter es una de las opciones de scooter eléctricas más asequibles en el mercado indio.

Su posición está cerca de los televisores Júpiter, que ya tiene una fuerte reputación y una elección más amplia de variante. Pero con una simple combinación de precios, características y diseños, se espera que Orbiter sea una opción atractiva para los consumidores que necesitan vehículos eléctricos prácticos para Urban Wara-Wiri.