Electric Entertainment obtiene una inversión de 20 millones de dólares en socios de contenido

Entretenimiento eléctricoEl productor y distribuidor detrás de “Leverage”, “The Librarians” y “The Ark”, recibió una inversión de 20 millones de dólares de Socios de contenido Capital.

Electric, con sede en Los Ángeles, es el último estudio en conseguir financiación de la empresa desde que Content Partners lanzó la división de inversión de capital privado en abril de 2024.

Según CPC, que anunció conjuntamente el acuerdo con Electric en Mipcom el martes durante las celebraciones del 25 aniversario de Electric Entertainment, «el acuerdo refleja el impulso continuo de CPC a medida que acelera su estrategia de inversión en negocios impulsados ​​por contenido y activos de entretenimiento».

Dirigida por el director ejecutivo Dean Devlin (en la foto de arriba, a la izquierda), Electric Entertainment ha estado en el negocio durante 25 años y solo el año pasado produjo 36 episodios en tres exitosas series de televisión. En 2024, completó 22 episodios.

«Esta inversión nos permitirá continuar nuestro rápido crecimiento al ritmo que hemos establecido a lo largo de los años», dijo Devlin. «Hemos tenido la suerte de producir, nutrir y expandir una serie de franquicias de televisión de gran éxito y de las IP favoritas de los fans, incluidas Leverage, The Librarians y The Ark, entre otras. Estamos encantados con nuestra nueva relación con Capital de socios de contenido y creo que esta asociación será mutuamente gratificante para todos los involucrados”.

«Electric Entertainment ha demostrado ser un líder en el espacio de cine y televisión independiente, y es exactamente el tipo de estudio exitoso en el que Content Partners Capital busca invertir», dijo el socio de CPC, Alphonse Lordo (en la foto arriba, derecha). «Con este acuerdo, respaldaremos el contenido de alta calidad de Electric Entertainment y al mismo tiempo continuaremos elevando a Content Partners Capital como un importante negociador en Hollywood, empoderando a los estudios independientes con capital estratégico».

El director financiero de Electric, Jeff González, añadió: «Conozco a Alphonse desde hace muchos años y estoy realmente entusiasmado de que estemos trabajando juntos. Su liderazgo a la hora de proporcionar capital a empresas de alto crecimiento como Electric es invaluable, particularmente a medida que ampliamos nuestras numerosas series de televisión IP. Esta asociación con CPC garantizará que tengamos el capital necesario para invertir en series actuales y nuevas, lo que nos permitirá continuar ofreciendo una programación excepcional para nuestra base de seguidores leales en constante crecimiento».