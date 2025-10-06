Elecciones parciales para 8 circunscripciones de la Asamblea programadas para el 11 de noviembre







El Comisión electoral de la India (ECI) anunció el lunes que las elecciones parciales para ocho distancias electorales de la Asamblea en siete estados y el Territorio de la Unión de Jammu y Cachemira se celebrarán el 11 de noviembre con el conteo de los votos programados para celebrarse tres días después.

Las elecciones parciales se están realizando para llenar las vacantes derivadas de renuncias, muertes o descalificaciones. Las elecciones parciales se llevarán a cabo en los siguientes asientos:

Budgam y Nagrota en Jammu y Cachemira

Anta en Rajasthan

Ghatshila en Jharkhand

Jubilee Hills en Telangana

Tarn Taran en Punjab

Dampa en Mizoram

Nuapada en Odisha

La Comisión Electoral confirmó que las máquinas de votación electrónica (EVM) y los sistemas de auditoría de papel verificable de votantes (VVPAT) se utilizarán en todas las calzadas de votación para garantizar un proceso de votación suave y transparente. Adecuado EVMS Y se han organizado VVPAT para las elecciones, y los votantes deberán presentar sus tarjetas de identidad de fotos electoral (EPIC) como el principal documento de identificación en las cabinas de votación, dijo el ECI.

Una declaración oficial del organismo de la encuesta declaró además que el código de conducta modelo entra en vigencia inmediatamente en todos los distritos donde se celebran las elecciones.

Elecciones de la Asamblea de Bihar: más de 7,4 millones de votantes para decidir el destino de NDA, India Bloc

La encuesta data de Elección de Bihar 2025 han sido anunciados. Habrá un concurso directo entre la Alianza Nacional Democrática (NDA) gobernante y el Bloque de la Alianza de Desarrollo Nacional de la Oposición de la India (NDIA) en Bihar, ya que la Comisión Electoral anunció que las encuestas se llevarán a cabo en dos fases: el 6 y 11 de noviembre, con el recuento de votos el 14 de noviembre.

Más de 7,4 millones de electores de millones de rupias son elegibles para votar por la asamblea de 243 miembros, que va a encuestas en un horario más corto en comparación con las elecciones anteriores.

Actualmente, el Partido Bharatiya Janata (BJP) tiene el mayor número de legisladores a los 80, seguido por su aliado Janata Dal (United) en 45. Respaldado por cuatro miembros de la Asamblea Legislativa (MLA) de Hindustani Awam Morcha (secular), dirigido por el Ministro de la Unión Jitan Ram Manjhi, el Tally de la NDA se encuentra en 129, cometido por encima de la marca mayoritaria de 122 miembros.

En el lado de la oposición, el Rashtriya Janata Dal (RJD), el Congreso, y los partidos de izquierda juntos tienen 112 legisladores, que se quedan cortos por 10 escaños. En las elecciones de 2020, el BJP había ganado 74 escaños, aumentando sus números más tarde a través de las deserciones y las victorias del bypoll.

En 2015, el BJP aseguró 53 escaños, mientras que JD (U) embolsó 71. En 2010, JD (U) surgió como la fiesta más grande con 115 escaños en la asamblea de 243 miembros.

(Con entradas ANI y PTI)





