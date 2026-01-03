Elecciones en Maharashtra: Ajit Pawar acusa al BJP de frenar el desarrollo de Pune







El viceministro principal de Maharashtra y jefe del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), Ajit Pawar, acusó el sábado a los dirigentes locales del BJP de no lograr el desarrollo en Pune e instó a los votantes a apoyar a su partido en las elecciones del 15 de enero. Elecciones del organismo local de Maharashtra.

En una conferencia de prensa, Pawar dijo que a pesar de que la Corporación Municipal de Pune (PMC) tiene suficientes recursos financieros, los residentes siguen enfrentando graves problemas cívicos.

«La Corporación Municipal de Pune se encuentra entre los organismos cívicos más grandes del estado, pero los ciudadanos no han recibido los servicios adecuados. Los problemas de tráfico siguen sin resolverse incluso hoy», dijo Pawar, y agregó que el NCP haría todo lo posible para garantizar el desarrollo en toda la ciudad, según el PTI.

Citando el índice de tráfico de TomTom, Pawar dijo que Pune ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a congestión del tráfico. «Se necesitan casi 33 minutos para recorrer sólo 10 kilómetros en Pune. La congestión es visible en toda la ciudad, y en algunas zonas incluso hubo que demoler puentes y pasos elevados», afirmó.

La autoridad de tráfico dedicada ‘no pudo cumplir’

Pawar afirmó que, si bien se había creado una autoridad dedicada a abordar la congestión del tráfico, muchas medidas planificadas nunca se implementaron. «Cuando revisé su funcionamiento como ministro guardián, me di cuenta de que la mayoría de las soluciones propuestas se quedaban en el papel», alegó.

Ataque al historial del BJP en PMC

Dirigido a la BJPPawar dijo que la falta de una gobernanza eficaz había descarrilado el desarrollo de Pune.

«El PMC no ha proporcionado ni siquiera las instalaciones básicas a sus ciudadanos», afirmó.

El BJP gobernó el PMC de 2017 a 2022, después de lo cual el organismo cívico pasó a depender de un administrador designado por el gobierno.

Defensa de multas a familiares de mafioso

Pawar también defendió la decisión de su partido de entregar boletos electorales a familiares del gángster Suryakant alias Bandu Andekar, que actualmente se encuentra en prisión.

El PNC liderado por Ajit Pawar ha enviado a Sonali Andekar, la nuera de Bandu Andekar, y a Laxmi Andekar, su cuñada, a través de su aliado RPI (facción de Sachin Kharat). Ambos están acusados ​​del asesinato de Ayush Komkar, nieto de Bandu Andekar, y actualmente se encuentran bajo custodia judicial.

«Sólo porque alguien es un criminal, ¿qué culpa tiene su esposa o su familia? No he puesto multas a los criminales», dijo Pawar.

Denuncias de irregularidades en el PCMC

En otra conferencia de prensa el sábado, Pawar denunció irregularidades financieras en la Corporación Municipal de Pimpri Chinchwad (PCMC).

«Este cuerpo cívico Alguna vez fue conocida como la más rica de Asia e incluso ganó premios como la mejor ciudad de la India cuando el PCN estaba en el poder. Sin embargo, en los últimos años se han agotado depósitos por valor de casi 8.000 millones de rupias”, afirmó.

El BJP gobernó el PCMC entre 2017 y 2022, y desde entonces ha estado bajo un administrador.

BJP contraataca

Los comentarios de Pawar provocaron una dura respuesta del BJP. El presidente del BJP de Maharashtra, Ravindra Chavan, advirtió que si el BJP comenzaba a hacer contraacusaciones, Pawar enfrentaría serias dificultades.

Chavan aconsejó al líder del PNC que hiciera una introspección antes de formular acusaciones contra el BJP.

Aunque el NCP y el BJP son socios de la alianza gobernante Mahayuti, participan por separado en las encuestas cívicas de Pune.

Las elecciones a 29 corporaciones municipales, incluida Pune, se llevarán a cabo el 15 de enero y el recuento está previsto para el día siguiente.

En PuneSe presentan 1.166 candidatos en 41 distritos, que en conjunto suman 165 escaños.

(con entradas PTI)





Fuente