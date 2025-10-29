Elecciones en Bihar: Owaisi critica a Tejashwi por no nombrar candidato musulmán a diputado CM







Líder de Rashtriya Janata Dal (RJD) Tejashwi Yadav El miércoles parecía sin palabras después de las críticas del jefe de All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM), Asaduddin Owaisi, contra Mahagathbandhan. El jefe de AIMIM dio a entender que se podría haber anunciado un rostro musulmán como candidato a viceministro principal de Mahagathbandhan.

Tejashwi Yadav, que ha sido nombrado candidato a Ministro Principal para las próximas elecciones a la asamblea de Bihar, dijo: «Déjalo. ¿Qué puedo decir al respecto?».

El líder del RJD, Tejashwi Yadav, estaba respondiendo a una pregunta que buscaba una respuesta a una burla de Owaisi anteriormente, donde este último dijo que si Mahagathbandhan puede prometer un puesto de CM Adjunto a una persona cuya comunidad representa sólo el tres por ciento de la población, ¿por qué un musulmán puede convertirse en CM Adjunto, una comunidad que representa el 17 por ciento?

En declaraciones a los medios, el líder del RJD, Tejashwi Yadav, se negó a responder a las declaraciones de Owaisi, que inició su campaña en Bihar el martes.

Tejashwi Yadav afirmó además que los anuncios del opositor Mahagathbandhan hechos en una conferencia de prensa ayer eran «promesas» que se cumplirían una vez que llegue al poder.

El candidato a CM de Mahagathbandhan para las elecciones de Bihar, Tejashwi Yadav, dijo: «Los anuncios que hicimos ayer son nuestra promesa. Lo cumpliremos juntos. Y también hemos hecho algunos anuncios importantes. También trabajaremos para implementar el OPS (Antiguo Plan de Pensiones). Especialmente para los periodistas, se establecerán clubes de prensa por divisiones. Y después de eso, trabajaremos para construir albergues para periodistas», citado por la agencia de noticias ANI.

Tejashwi añadió además que, «En cuanto a los traslados y destinos de todos los empleados del gobierno, ya sean policías, enfermeras o profesores, nos aseguraremos de que sean transferidos y destinados dentro de un radio de 70 kilómetros», citado por la agencia de noticias ANI.

Tejashwi Yadav criticó duramente al ministro de la Unión, Giriraj Singh, y dijo además: «La cantidad de trabajo que hicimos en esos 17 o 18 meses es algo que Giriraj Singh no ha hecho en su vida».

Yadav estaba respondiendo a la declaración de Singh alegando que el primero no cumplió sus promesas cuando era CM adjunto de Bihar.

El Mahagathbandhan publicó su manifiesto el martes, titulado «Bihar Ka Tejashwi Pran», prometiendo aprobar una ley dentro de los 20 días posteriores a la formación del gobierno para proporcionar puestos de trabajo gubernamentales a un miembro de cada familia del estado.

(Con aportes de la ANI)





