Elecciones en Bihar: Mahagathbandhan ya se ha derrumbado, dice el CM adjunto de la UP







A medida que se acercan los días para las tan esperadas elecciones en Bihar, ya han comenzado las declaraciones políticas contra los partidos. Indagando sobre Mahagathbandhan, viceministro principal de Uttar Pradesh Keshav Prasad Maurya Afirmó que la NDA avanza hacia una gran victoria en las próximas elecciones de Bihar.

«En Bihar, la NDA avanza hacia una gran victoria. El Mahagathbandhan ya se desmoronó incluso antes de las elecciones. Todos los partidos de la coalición NDA están disputando las elecciones juntos y recibiendo muy buen apoyo del público», dijo Maurya a ANI.

Además, el líder de Janata Dal (United) y Ministro de la Unión, Rajiv Ranjan (Lalan Singh), enfatizó su declaración anterior, llamando Mahagathbandhan una «banda de tramposos» o «Thugbandhan». También afirmó que el partido se postula para las encuestas de la Asamblea de Bihar bajo el liderazgo de Nitish Kumar.

El viceministro principal de Uttar Pradesh dijo además que «lo he dicho antes, y lo vuelvo a decir, no existe un `Mahagathbandhan` sino sólo un `Thugbandhan` (banda de tramposos)… Amit Shah ha dicho repetidamente que estamos participando en las elecciones de Bihar bajo la supervisión y el liderazgo de Nitish Kumar… La oposición sólo está tratando de retratar nuestra imagen negativamente… pueden hacer lo que quieran; los votantes lo saben todo», según cita la agencia de noticias ANI.

Más temprano el martes, Lalan Singh destacó aún más la unidad de la alianza NDA y dijo: «La lista (de candidatos) se publicará a tiempo y todo se hará a tiempo. Bajo el liderazgo de Nitish Kumar, la NDA está unida y estamos disputando las elecciones con unidad», citado por la agencia de noticias ANI.

Lalan Singh llamó además a los Mahagathbandhan una «banda de tramposos» y añadió: «Están creando empleos registrando tierras y soñando con transformar Bihar. La gente de Bihar entender todo. Son una pandilla de tramposos, todos comprometidos en hacer trampa».

Además, las elecciones a la Asamblea de Bihar de 2025 se llevarán a cabo los días 6 y 11 de noviembre. Los resultados se anunciarán el 14 de noviembre. Si bien la NDA ya ha finalizado su acuerdo de reparto de escaños para las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar, con el BJP y Janata Dal (United) disputando 101 distritos electorales cada uno, el fundador del partido Jan Suraaj, Prashant Kishor, dijo que no participará en las elecciones de Bihar.

Por otro lado, el Hindustani Awam Morcha (Secular) del Ministro de la Unión Jitan Ram Manjhi y el Rashtriya Lok Morcha (RLM) del diputado de Rajya Sabha Upendra Kushwaha han obtenido seis escaños cada uno, mientras que el Partido Lok Janshakti (Ram Vilas) del Ministro de la Unión Chirag Paswan disputará 29 escaños.

(Con aportes de la ANI)





Fuente