Elecciones en Bihar: Es probable que la oposición comparta escaños y se presente un manifiesto conjunto esta semana







La alianza opositora «Mahagathbandhan» en Bihar Es probable que finalice su reparto de escaños en los próximos días y podría anunciar sus candidatos junto con un manifiesto conjunto esta semana, informó el PTI.

Fuentes importantes dijeron a PTI que las conversaciones entre el RJD y el Congreso están en marcha, y que sus líderes podrían reunirse el lunes cuando Lalu Prasad y Tejashwi Yadav del RJD estén en la capital nacional.

«El presidente del Congreso ha estado hablando con todos los socios de la coalición en Bihar, y la discusión final está en marcha para decidir los candidatos en unos pocos escaños donde el Congreso y algunos otros partidos sienten que son fuertes. El presidente del Congreso está hablando con todos los líderes políticos durante los últimos dos días en Bihar», dijo el secretario general del Congreso, Jairam Ramesh, informó PTI.

Dijo que las conversaciones entre las direcciones de RJD y Congreso También están en marcha y los líderes de los dos partidos principales también podrían reunirse el lunes.

Sobre el retraso en el anuncio de compartir asientos, Ramesh dijo: «Tenemos que ajustar algunos nuevos socios en el `Mahagathbandhan` y tenemos que ajustarlos también en el reparto de asientos».

«En los próximos dos o tres días, esperamos que todos los escaños estén definitivos y declarados», dijo, informó PTI.

Cuando se le preguntó sobre el número de escaños que disputará el Congreso esta vez, Ramesh dijo: «Cualquier cosa entre medio siglo y un siglo».

Sin embargo, las fuentes dijeron al PTI que el Congreso obtendrá más de 50 pero menos de 70 escaños, que el Congreso había disputado la última vez en las encuestas de Bihar. Agregaron que los principales líderes del Congreso se reunirían en la sede del partido el lunes para finalizar los candidatos para algunos escaños más en el Congreso. Encuestas de la asamblea de Bihar.

«Es probable que el Congreso obtenga un número respetable y aceptable de escaños», afirmó Ramesh.

Sobre las perspectivas electorales de la oposición `Mahagathbandhan` en Bihar, Ramesh dijo: «El deseo de cambio está ahí en Bihar y el pliego de cargos publicado por el Congreso suscitó una muy buena respuesta».

Sobre la narrativa «selva-raj» del BJP contra el gobierno del RJD, dijo que «la gente está preocupada por lo de hoy y no por lo que pasó hace 20 años».

«La gente se da cuenta y sabe que Nitish Kumar no tiene el control y que ahora es sólo una cara. No va a volver como primer ministro y no es el mismo que era hace 20 años», dijo el líder del Congreso y acusó al BJP de permitirse la polarización también en Bihar.

Dijo que la burocracia está dirigiendo el gobierno de bihar actualmente y existe un fuerte sentimiento de que Nitish Kumar «está allí pero no está al mando».

Aunque la NDA apuesta por el plan de transferencia directa de beneficios (DBT), que fue un buen titular, la gente comprende las realidades del terreno y está buscando un cambio, afirmó.

Fuentes del partido dijeron al PTI que el Congreso está trabajando para anunciar algunos planes para contrarrestar la narrativa y las concesiones de la NDA, y es probable que los anuncie pronto.

Además de la campaña «vote chori», el Congreso se centra en las clases extremadamente atrasadas. Anunció el Mai-behen Maan Yojna en virtud del cual se transferirán 2.500 rupias a las cuentas bancarias de mujeres desfavorecidas, y se están preparando algunas propuestas más.

El Congreso Disputó 70 escaños de la asamblea en las últimas encuestas de Bihar y ganó 19, mientras que el RJD disputó 144 escaños y obtuvo 75 en la Asamblea de 243 miembros.

Las elecciones de la asamblea de Bihar se llevarán a cabo en dos fases los días 6 y 11 de noviembre, y el recuento de votos tendrá lugar el 14 de noviembre. La presentación de nominaciones comenzó el 10 de octubre para la primera fase en la que se votarán 121 escaños.

(Con aportes de PTI)





