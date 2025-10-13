Elecciones en Bihar: es probable que el BJP anuncie la primera lista de candidatos electorales de Bihar







El Partido Bharatiya Janata (BJP) celebró el domingo una reunión del Comité Electoral Central (CEC) en Delhi, presidida por el Primer Ministro. Narendra Modi y el presidente nacional del BJP, JP Nadda. Después de una larga sesión de intercambio de ideas sobre la distribución de escaños y la selección de candidatos, es probable que el BJP anuncie su primera lista de candidatos el lunes en Patna, Bihar, según las fuentes.

Una importante fuente del BJP dijo: «Es probable que el partido anuncie su primera lista de candidatos mañana (lunes) en Patna. Hoy (domingo), discutimos casi todos los escaños y se han finalizado los nombres para la mayoría de ellos». Antes de la reunión, altos líderes del BJP, incluidos Vinod Tawde y Dharmendra Pradhan, junto con los aliados de la NDA Chirag Paswan, Jitan Ram Manjhi, Upendra Kushwaha y Sanjay Jha, anunciaron sus acuerdos para compartir asientos en la plataforma de redes sociales X.

La NDA anunció oficialmente el domingo su fórmula de asiento compartido para el próximo Elecciones a la Asamblea de Bihar. Según el acuerdo, el BJP y el JD(U) disputarán 101 escaños cada uno, mientras que el Partido Lok Janshakti (Ram Vilas) disputará 29 escaños. El Rashtriya Lok Morcha (RLM) y el Hindustani Awam Morcha (HAM) disputarán seis escaños cada uno.

Los 243 escaños de la Asamblea se votarán en dos fases el 6 y el 11 de noviembre, y el recuento de votos se llevará a cabo el 14 de noviembre. Esta próxima contienda electoral será entre la NDA, liderada por el BJP, y Janata Dal (United) (JD(U)), y el bloque INDIA, liderado por Tejashwi Yadav del Rashtriya Janata Dal (RJD).

El bloque INDIA también incluye al Partido del Congreso, el Partido Comunista de la India (marxista-leninista) (CPI-ML), dirigido por Deepankar Bhattacharya, el Partido Comunista de la India (CPI), el Partido Comunista de la India (marxista) (CPM) y el Partido Vikasheel Insaan (VIP) de Mukesh Sahani. Además, el informe de Prashant Kishor Jan Saraj También ha reclamado los 243 escaños del estado.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente