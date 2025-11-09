Elecciones en Bihar: el primer ministro Modi, Amit Shah, Rahul y Priyanka Gandhi lideran el impulso final







La campaña para la segunda y última fase de High Stakes Bihar Las elecciones concluyeron el domingo por la noche, poniendo fin a una batalla de retórica y estrategia de casi un mes entre partidos rivales que compiten por el poder en el estado.

Mientras que la primera fase, que registró una participación récord del 65 por ciento, tuvo lugar el 6 de noviembre, la segunda fase de votación está prevista para el 11 de noviembre y el recuento de votos está previsto para el 14 de noviembre.

Las elecciones en esta fase cubren 122 distritos electorales, después de 121 segmentos de la asamblea que acudieron a las urnas en la primera vuelta. Los escaños clave en la segunda fase incluyen Chakai, donde el ministro del JD(U), Sumit Kumar Singh, busca la reelección; Jamui, en manos del BJP MLA Shreyasi Singh; Dhamdaha, representado por el ministro del JD(U), Leshi Singh; y Chhatapur, donde compite el ministro del BJP, Neeraj Kumar Singh, informó el PTI.

El último día de campaña contó con las apariciones del ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, el ministro de Defensa, Rajnath Singh, y el líder de la oposición. Raúl Gandhi.

Rahul Gandhi habló en manifestaciones en Kishanganj y Purnea, en la región de Seemanchal, que tiene una importante población musulmana crucial para el bloque opositor INDIA. En el transcurso de la campaña, celebró 15 reuniones electorales, basándose en un votante Adhikar Yatra que dirigió anteriormente, aunque sus acusaciones de ‘voto chori’ no lograron ganar una fuerza sustancial, según el PTI.

Shah, que ha estado en Bihar continuamente durante días, dirigió una campaña intensiva, dirigiéndose a manifestaciones en Sasaram y Arwal, áreas donde el BJP tradicionalmente tiene un desempeño débil.

El ministro de Defensa, Rajnath Singh, ex presidente del BJP, celebró manifestaciones en Aurangabad y Kaimur, en la frontera con su estado natal de Uttar Pradesh. El primer ministro Narendra Modi también dejó su huella con 14 manifestaciones y una gira, informó la agencia de noticias.

Para el Congreso, Priyanka Gandhi Vadra hizo campaña en Bihar por primera vez, realizando 10 mítines y una gira, aunque una reunión tuvo que cancelarse debido a las inclemencias del tiempo. En el encuentro también participaron el presidente del BJP, JP Nadda, los ministros de la Unión, Nitin Gadkari y Shivraj Singh Chouhan, y líderes regionales como Yogi Adityanath, Himanta Biswa Sarma y Mohan Yadav, junto con los actores políticos Ravi Kishan y Manoj Tiwari. BJPLa campaña repleta de estrellas. Líderes de otros estados, incluido el viceministro principal de Maharashtra, Eknath Shinde, y el ministro de Andhra Pradesh, Nara Lokesh, también brindaron su apoyo.

El supremo y ministro principal del JD(U), Nitish Kumar, que busca un quinto mandato consecutivo, llevó a cabo una campaña más tranquila pero constante, realizando mítines y presentaciones itinerantes improvisadas a pesar de las preocupaciones sobre su salud y las especulaciones de fricciones con el primer ministro Modi, según el PTI.

Tejashwi Yadav, el INDIA El candidato CM del bloque, lideró una vigorosa campaña, mientras que el Partido Jan Suraaj, liderado por Prashant Kishor, optó por un enfoque más popular, centrándose en la divulgación puerta a puerta en su estado natal en lugar de eventos ostentosos.

(con entradas PTI)





