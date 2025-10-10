Elecciones en Bihar: el ministro de Bihar, Hari Sahni, critica a Tejashwi Yadav







Con las elecciones de Bihar a la vuelta de la esquina, la burla política de los partidos dentro del estado se ha intensificado. El viernes, el ministro de Bihar y líder del BJP, Hari Sahni, se burló del líder del RJD, Tejashwi Yadav. El BJP El líder, mientras criticaba al hijo del ex CM Lalu Yadav, Tejashwi, dijo que el gobierno de su partido no ofrecía ni siquiera el uno por ciento de los puestos de trabajo en Bihar.

Mientras criticaba a Mahagatbandhan como uno de los probables CM en las elecciones a la asamblea de 2025, Sahni afirmó que “Tejashwi Yadav y RJD trabajan para su familia cuando están en el poder”, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Hari Sahni, mientras hablaba con los medios de comunicación el viernes, dijo que «sus padres (de Tejashwi Yadav) (Lalu Prasad Yadav y Rabri Devi), juntos, durante su largo mandato, no proporcionaron ni siquiera el uno por ciento de los puestos de trabajo… No hay ni siquiera 50 lakh de puestos de trabajo en Bihar; ¿Cómo proporcionará tres millones de empleos? Todo el mundo sabe que cuando están en el poder viven para su familia y cuando están fuera del poder hacen política diciendo mentiras. La gente ya conoce su carácter», informa la agencia de noticias ANI.

Además, el ministro de Bihar también expresó su confianza en la victoria de la NDA y dijo que Bihar ha pasado del «jungle raj al mangal raj».

Añadió: «La gente de Bihar ha decidido que, durante el mandato de la NDA, Bihar ha pasado de la jungla raj a la mangal raj. En Bihar, se formará nuevamente un gobierno fuerte de la NDA», citado por la agencia de noticias ANI.

Por otro lado, el líder del BJP, Ajay Alok, también criticó a Tejashwi Yadav y al diputado del Congreso Rahul Gandhi, llamándolos «tontos».

El líder del BJP, Ajay Alok, dijo: «Un solo tonto es suficiente para destruir un jardín; hay dos en el `Mahagathbandhan` en Bihar… Le tomó a su abuela 50 años terminar con la pobreza… La abuela falleció, el padre falleció y ahora ha llegado el nieto… ¿Hay un total de 2 millones de rupias y 65 lakh de empleos en la nación, y solo ellos darán tres millones de rupias de empleos gubernamentales en Bihar?», según ANI.

El líder del BJP añadió además que la NDA ha prometido un millón de millones de puestos de trabajo antes de las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar.

«El BJP y Nitish Kumar dijeron que proporcionarían 19 lakh de empleos, de los cuales dieron 10 lakh de empleos gubernamentales y más de 15 lakh de empleos. Ahora prometemos 1 crore de empleos, de los cuales 10 lakh serán empleos gubernamentales», agregó, según informó ANI.

Las críticas a RJD y Tejaswi Yadav se producen después de que anunciara la elaboración de una ley que garantizaría puestos de trabajo en el gobierno para todos los hogares si era elegido para el poder en Bihar y declarara que no necesita presentar ninguna prueba para implementar su anuncio.

(Con aportes de la ANI)





