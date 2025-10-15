Elecciones en Bihar: el BJP publica la segunda lista de 12 candidatos



Elecciones en Bihar: el BJP publica la segunda lista de 12 candidatos

El BJP El miércoles publicó su segunda lista de 12 candidatos para las próximas elecciones de la Asamblea de Bihar, con la cantante Maithili Thakur del escaño de Alinagar y el ex funcionario de IPS Anand Mishra de Buxar.

Según la lista, Ram Chandra Prasad competirá desde el asiento de Hayaghat, mientras que Chhoti Kumari y Rakesh Ojha de Chhapra y Shahpur, respectivamente.

Birendra Kumar y Mahesh Paswan lucharán en las urnas desde los escaños de Rosera y Agiaon, reservados para las castas registradas.

Según la lista, Ranjan Kumar competirá elecciones de Muzaffarpur y Subhash Singh de la sede de Gopalganj.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí