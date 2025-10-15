Elecciones en Bihar: el BJP publica la segunda lista de 12 candidatos







El BJP El miércoles publicó su segunda lista de 12 candidatos para las próximas elecciones de la Asamblea de Bihar, con la cantante Maithili Thakur del escaño de Alinagar y el ex funcionario de IPS Anand Mishra de Buxar.

Según la lista, Ram Chandra Prasad competirá desde el asiento de Hayaghat, mientras que Chhoti Kumari y Rakesh Ojha de Chhapra y Shahpur, respectivamente.

Birendra Kumar y Mahesh Paswan lucharán en las urnas desde los escaños de Rosera y Agiaon, reservados para las castas registradas.

Según la lista, Ranjan Kumar competirá elecciones de Muzaffarpur y Subhash Singh de la sede de Gopalganj.

