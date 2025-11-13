Elecciones en Bihar de 2025: Nitish Kumar y Tejashwi Yadav nerviosos en vísperas del recuento







Como la gente de Bihar Mientras esperan ansiosamente los resultados de las elecciones de la asamblea del viernes, tanto el Ministro Principal (CM), Nitish Kumar, como el jefe ministerial de la oposición, Tejashwi Yadav, también están al borde de sus escaños. Los resultados del viernes decidirán si el líder supremo de Janata Dal (United), Nitish Kumar, el CM con más años en el cargo en el estado, obtendrá un quinto mandato récord o si habrá un cambio en el gobierno.

Bihar registró una participación electoral histórica del 67,13 por ciento en las elecciones a la asamblea de 243 miembros, que se celebraron en dos fases los días 6 y 11 de noviembre.

El recuento de votos para las tan esperadas elecciones en Bihar comenzará a las 8 am, y las tendencias y resultados probablemente comenzarán a filtrarse en una hora. La Comisión Electoral ha enumerado un total de 46 centros de recuento en 38 distritos del estado que decidirán el futuro de Bihar durante los próximos cinco años.

Según la fecha de la Comisión Electoral, un total de 7,45 millones de votantes eran elegibles para decidir el destino electoral de 2.616 candidatos.

Según un comunicado emitido por el CE El miércoles, los EVM y VVPAT utilizados en las elecciones fueron sellados dentro de las cámaras acorazadas bajo un sistema de doble bloqueo.

«Bajo la presencia de observadores centrales y agentes designados por los candidatos, todo el proceso será filmado», afirmó el organismo electoral.

Según los informes, se ha garantizado una seguridad de dos niveles en los centros de recuento para garantizar que el proceso se lleve a cabo sin problemas.

«Si bien el nivel interior ha sido asignado a las fuerzas paramilitares armadas centrales (CAPF), se ha desplegado policía estatal en el peldaño exterior. Además, se han implementado vigilancia CCTV 24 horas al día, 7 días a la semana y otras disposiciones de seguridad», dice además la declaración de la CE.

Se ha instalado una sala de control dentro de cada campus de sala fuerte, que contará con altos funcionarios del distrito. Se ha ordenado a todos los funcionarios electorales de distrito y escrutadores de los distritos electorales interesados ​​que inspeccionen con frecuencia las cámaras acorazadas.

Si bien las encuestas a pie de urna del miércoles y jueves han sido casi unánimes a la hora de predecir una victoria absoluta para la NDA, de la que forma parte el JD(U), el panorama no quedará claro hasta el viernes.

Yadav ha desmentido las predicciones y ha afirmado que Mahagathbandhan formaría el gobierno con una mayoría aplastante.

