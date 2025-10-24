Elecciones en Bihar de 2025: «Harán que Bihar esté libre de corrupción», dice Tejashwi Yadav







El principal candidato ministerial del bloque INDIA aseguró al pueblo de Bihar que el gobierno de Mahagathbandhan logrará que el estado esté libre de corrupción. Tejashwi Yadav dijo el viernes que garantizará un gobierno libre de corrupción en el estado si la alianza de oposición llega al poder.

El candidato de RJD y CM de Mahagathbandhan también prometió que presentaría un gobierno que escucharía las quejas de la gente y les garantizaría medicinas y empleos asequibles.

Tejashwi Yadav, hablando con los medios de comunicación el viernes, dijo que «si el bloque INDIA llega al poder en Bihar, como CM, me aseguraré de que no habrá delitos. Presentaré un gobierno libre de corrupción», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Más temprano el jueves, el bloque INDIA declaró al líder del RJD, Tejashwi Yadav, su principal candidato ministerial para las elecciones de la asamblea de Bihar de 2025, en lo que se considera un último esfuerzo para poner fin a las disputas después de semanas de intensas deliberaciones y proyectar unidad antes de las elecciones.

Un día antes, el bloque INDIA anunció su candidato a CM para las próximas elecciones. El ex CM de Rajasthan, Ashok Gehlot, llegó a Patna y visitó a Tejashwi Yadav en su residencia.

Líder senior del Congreso Ashok Gehlotque se encuentra en Patna desde el miércoles, supuestamente estaba allí para resolver diferencias con el bloque de la oposición.

Gehlot dijo que el jefe del Partido Vikassheel Insan (VIP), Mukesh Sahni, y líderes de otros sectores de la sociedad serán CM adjuntos si el bloque INDIA llega al poder en el estado, «teniendo en cuenta la compleja estructura social de Bihar», añadió.

El líder del Congreso, Ashok Gehlot, aseguró además que el Bloque INDIA está «completamente unido» después de que él y el encargado de AICC Bihar, Krishna Allavaru, se reunieran con los máximos dirigentes de Rashtriya Janata Dal, Lalu Prasad Yadav y Tejashwi Yadav.

Ashok Gehlot, que llegó a Patna el miércoles, aclaró que no hay ningún conflicto significativo dentro de Mahagathbandhan. El ex Ministro Principal de Rajasthan dijo además que las diferencias menores sobre unos pocos escaños en la alianza de 243 miembros son normales y no inusuales en cualquier coalición a nivel estatal.

En declaraciones a los medios anteriormente, Gehlot dijo: «No hay disputa en Mahagathbandhan, centrándose en 243 escaños, y en una alianza tan grande, tener diferencias de más de 5 a 10 escaños no es nada inusual. En cualquier estado donde hay una alianza, es posible que surjan conflictos por unos pocos escaños. Hay peleas amistosas, y eso sucede también en todos los demás estados. Mahagathbandhan sigue firme contra el BJP y el JD(U)», según cita la agencia de noticias ANI.

(Con aportes de ANI y PTI)





Fuente