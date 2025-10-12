Elecciones en Bihar: AIMIM competirá por 100 escaños y ofrecerá una «tercera alternativa»







El AIMIM, que ha sido rechazado por el bloque INDIA en Bihar, dijo el sábado que planeaba disputar alrededor de 100 escaños en las próximas elecciones. encuestas de la asamblea estatalcinco veces el número con el que habían luchado en las últimas elecciones.

El partido, encabezado por el diputado de Hyderabad Asaduddin Owaisi, afirmó que su objetivo era construir una “tercera alternativa” en Bihar, donde la política, durante años, ha girado en torno a la NDA liderada por el BJP y el combinado Congreso-RJD. El presidente estatal de AIMIM, Akhtarul Iman, dijo: «Nuestro plan es disputar 100 escaños. Tanto la NDA como el Mahagathbandhan [the name by which the INDIA bloc is known in Bihar] Nos veremos obligados a darnos cuenta de nuestra presencia”.

“Ahora es de conocimiento público que escribí a [RJD president] Lalu Prasad y Tejashwi Yadavexpresando su disposición a una unión. Pero no llegó ninguna respuesta. Ahora debemos hacer todo lo posible para ampliar nuestra huella. Sí, también estamos en conversaciones con partes afines para explorar la posibilidad de un tercer frente. Todo quedará claro en unos días”, afirmó el dirigente de la AIMIM.

Las elecciones a la asamblea de Bihar, de 243 miembros, se llevarán a cabo los días 6 y 11 de noviembre, y el recuento de votos tendrá lugar el 14 de noviembre. El AIMIM había impugnado las elecciones de la asamblea de 2020 en alianza con el BSP del ex ministro principal de Uttar Pradesh, Mayawati, y el ahora abolido Partido Rashtriya Lok Samata.

Según observadores políticos, la apuntar ve una zona de influencia en Bihar, donde los musulmanes representan más del 17 por ciento de la población total pero nunca han obtenido una representación proporcional en la legislatura estatal.

Jefe del BJP: Gran noticia el domingo

El jefe del BJP de Bihar, Dilip Jaiswal, dijo el sábado: «Todo está bien en la NDA», descartando especulaciones sobre rumores de descontento entre el partido. «Los acuerdos sobre el reparto de escaños y la lista de candidatos pronto serán decididos por la dirección central del partido, que hará anuncios importantes relacionados con el reparto de escaños y las entradas a las 11 de la mañana del domingo», dijo.

