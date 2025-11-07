Elecciones en Bihar: 60 por ciento de participación hasta las 5 de la tarde, Patna registra las cifras de votación más bajas







Las encuestas avanzaron a un ritmo moderado en 121 distritos electorales de la Asamblea de Bihar el jueves, con el 60,18 por ciento de los 3,75 millones de electores emitiendo sus votos hasta las 15 horas para decidir el destino de más de 1.000 candidatos en la primera fase de las elecciones, que también fueron testigos de incidentes esporádicos de violencia.

Hay mucho en juego tanto para la gobernante NDA como para el bloque opositor INDIA, con varios líderes clave, incluidos Tejashwi Yadav de RJD, los viceministros principales Samrat Choudhary y Vijay Kumar Sinha, y varios ministros, en la refriega.

Entre los 18 distritos, Begusarai registró la mayor participación, 67,32 por ciento, seguida de Samastipur (66,65) y Madhepura (65,74). La participación en Muzaffarur fue del 58,40 por ciento y en Gopalganj del 58,17 por ciento. El distrito de Lakhisarai registró una participación del 57,39 por ciento, mientras que el distrito de Patna siguió registrando una participación electoral lenta entre todos los distritos, del 48,69 por ciento.

El viceministro principal de Bihar, Vijay Kumar Sinha. PIC/PTI

La primera fase decidirá el destino de varios líderes de alto nivel, incluidos Tejashwi Prasad Yadav de RJD, los líderes de BJP Samrat Choudhary y Mangal Pandey y Shravan Kumar y Vijay Kumar Choudhary de JD(U). Tej Pratap Yadav también está en liza en la primera fase. La baja participación en Patna se atribuyó en gran medida a distritos urbanos como Bankipur (34,80 por ciento), Digha (31,89 por ciento) y Kumhrar (37,73 por ciento).

Dy CM Sinha alega que un convoy fue atacado; La CE ordena acción

Viceministro Principal de Bihar Vijay Kumar Sinha provocó revuelo el jueves, alegando que su convoy había sido atacado por trabajadores del principal partido de la oposición, RJD, que intentaban «intimidar» a los votantes de la zona.

El alto líder del BJP, que busca la reelección para un cuarto mandato consecutivo, expresó su descontento con la respuesta de la administración local y dijo que abordaría el asunto ante la Comisión Electoral (CE). En reacción al presunto incidente, el comisionado electoral en jefe, Gyanesh Kumar, ordenó a la DGP estatal que tomara “medidas inmediatas”.

Lakhisarai SP Ajay Kumar dijo que las votaciones continuaban en el área donde Sinha alegó que su convoy fue atacado por partidarios del RJD. “He recibido informes de algunas protestas por caminos rotosPero sólo podré confirmar lo que realmente sucedió después de visitar el lugar”, dijo el SP.

En declaraciones a los periodistas, el viceprimer ministro dijo: «Desde la mañana, el RJD ha estado intimidando a los votantes pertenecientes a clases extremadamente atrasadas. El SP local es un cobarde. Dice que hay paz en todas partes, cuando en realidad a la gente no se le permite votar».

