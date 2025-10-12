Elecciones en Bihar 2025: Tejashwi Yadav reafirma un puesto gubernamental en cada casa







Las elecciones a la asamblea de Bihar están a la vuelta de la esquina y el clima político en el estado se ha vuelto cada vez más tenso. El domingo, el líder Rashtriya Janata Dal (RJD) y líder de la oposición en el Asamblea Legislativa de BiharTejashwi Yadav, reiteró su promesa electoral clave de garantizar un puesto en el gobierno para cada familia. Este compromiso se produce antes de las próximas elecciones de dos fases, destacando el enfoque del RJD en el empleo como un tema central e intensificando aún más la competencia entre los partidos en el estado.

Como informó la agencia de noticias ANI, las elecciones para los 243 distritos electorales de la Asamblea se llevarán a cabo los días 6 y 11 de noviembre. El recuento de votos tendrá lugar el 14 de noviembre.

El líder del RJD, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que «la familia que no tiene un trabajo en el gobierno obtendrá un trabajo en el gobierno, y a partir del 14 de noviembre, el pueblo de Bihar estará libre del desempleo», según cita la agencia de noticias ANI.

Anteriormente, durante una conferencia de prensa el jueves, Yadav también anunció que, dentro de los 20 días posteriores a la formación del Mahagathbandhan gobierno, aprobará una ley que garantice un puesto de trabajo en el gobierno para cada hogar en Bihar.

Por otro lado, el ex diputado de Jehanabad, Arun Kumar, se reincorporó al Janata Dal (United) (JD(U)) y expresó su felicidad y compromiso con el fortalecimiento del partido.

Arun Kumar, tras unirse al Janata Dal (United) de Nitish Kumar, elogió el Ministro Principal de Bihar para el desarrollo del Estado y lo describió como «un líder muy honesto».

Arun Kumar, mientras hablaba con los medios de comunicación, dijo: «…Estoy muy feliz después de unirme a JD(U). Haré todo lo posible para fortalecer el partido… Bihar se ha desarrollado mucho bajo el liderazgo de Bihar CM Nitish Kumar. Nitish Kumar es un líder muy honesto…» citado por la agencia de noticias ANI.

Esta próxima contienda electoral será entre la NDA, liderada por el BJP, y Janata Dal (United) (JD(U)), y el bloque INDIA, liderado por Tejashwi Yadav del Rashtriya Janata Dal (RJD).

Mientras que el Mahagathbandhan incluye al Partido del Congreso, el Partido Comunista de la India (marxista-leninista) (CPI-ML) dirigido por Deepankar Bhattacharya, el Partido Comunista de la India (CPI), el Partido Comunista de la India (marxista) (CPM) y el Partido Vikasheel Insaan (VIP) de Mukesh Sahani. Además, Jan Suraaj de Prashant Kishor también ha reclamado los 243 escaños del estado.

(Con aportes de la ANI)





