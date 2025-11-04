Elecciones en Bihar 2025: Smriti Irani elogia a la NDA en Bihar por empoderar a las mujeres







Ex ministro de la Unión y muy destacado BJP La líder de la NDA, Smriti Irani, afirmó el martes que el gobierno de la NDA en Bihar sacó a las mujeres de la sombra del desamparo y el miedo.

Faltando sólo un par de días para las elecciones a la asamblea de Bihar, Smriti Irani, mientras se dirigía a una conferencia de prensa en Patna, también dijo que le dolía el llamamiento del RJD a la Comisión Electoral para «paralizar» los beneficios de los planes de bienestar para las mujeres en Bihar, informó PTI.

El ex Ministro de la Unión Smriti Irani dijo que «El ‘Jan Dhan Yojana’ ha beneficiado a más de 3 millones de mujeres en Bihar, y 1,16 millones de mujeres han recibido beneficios bajo el Ujjawala Yojana. También hemos visto el cumplimiento de la promesa de tener baños en cada hogar», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

«Para mí, es doloroso que, por un lado, el gobierno de la NDA esté transfiriendo dinero directamente a las cuentas de las mujeres beneficiarias en Bihar, mientras que, por el otro, los líderes del RJD hayan presentado una propuesta escrita a la CE para detener los beneficios», añadió Irani.

Por otra parte, el diputado del RJD Manoj Jha había escrito a la CE el 31 de octubre, acusando al gobierno de bihar de violar el Código Modelo de Conducta (MCC) al transferir dinero a mujeres bajo el Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana los días 17, 24 y 31 de octubre, informó PTI.

Diplomáticos extranjeros visitan Bihar

Anteriormente, el 2 de noviembre, una delegación de diplomáticos extranjeros de las embajadas de Japón, Indonesia, Dinamarca, Australia, el Reino Unido, Bután y Sudáfrica comenzaron su visita de dos días al estado, informó la agencia de noticias PTI.

La delegación extranjera visitó Bihar para observar la campaña electoral del BJP y el proceso democrático de la India.

Vijay Chauthaiwale, responsable del departamento de asuntos exteriores del BJP, destacó la visita de la delegación extranjera a Bihar y dijo que «la visita en el marco de la iniciativa «Know BJP», lanzada por el presidente del partido JP Naddaes familiarizar a los diplomáticos con el funcionamiento, el alcance y la fuerza organizativa del BJP, así como proporcionar una comprensión sobre el terreno del compromiso electoral de la India a nivel de base», según el PTI.

(Con aportes de PTI)





