Elecciones en Bihar 2025: Shah acusa a la oposición de construir un «corredor para infiltrados»







Ministro del Interior de la Unión amit shahMientras hablaba en una manifestación en Sasaram el domingo, acusó al bloque INDIA de intentar construir un «corredor para infiltrados», a diferencia del Primer Ministro Narendra Modi, que quería construir un «corredor industrial».

Burlándose de la oposición durante su manifestación en la ciudad de Sasaram en Bihar, Amit Shah, en el último día de la campaña para la segunda y última fase de las elecciones a la asamblea, también prometió en el futuro que «los proyectiles de mortero que se lanzarán sobre Pakistán se fabricarán en una fábrica de municiones en este estado», como informó la agencia de noticias PTI.

El Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, en su manifestación mientras criticaba al ‘Vector Adhikar Yatra’ de Rahul Gandhi, dijo que «recientemente, el hijo de Rahul y Lalu (Tejashwi Yadav) sacó un ‘Vector Adhikar Yatra’. No tenía como objetivo lograr ninguna mejora en las vidas de los pobres que viven en Bihar, los dalits y los EBC. Su objetivo era proteger a los infiltrados», como se cita en las noticias. agencia PTI.

El ex presidente del BJP afirmó además que «la política del banco de votos de la oposición los ha llevado a intentar construir un corredor ghuspaithiya (infiltrado), a diferencia de Narendra Modi, que está estableciendo un corredor industrial».

Shah añadió: «Cuando el gobierno del Centro estaba dirigido por Manmohan SinghSonia Gandhi y Lalu, terroristas atacados a voluntad en nuestro suelo. Por el contrario, ahora golpeamos a los terroristas dentro de sus casas», según el PTI.

Elogiando la contribución de Bihar en el sector de defensa, Amit Shah afirmó: «En el futuro, si los terroristas de Pakistán se atreven a llevar a cabo un ataque nuevamente, las balas disparadas por ellos serán respondidas con granadas de mortero. ¿Sabe dónde se fabricarán estas granadas de mortero? En BiharEn Sasaram, Modi está intentando construir aquí un corredor de defensa, según cita el PTI.

El líder del BJP también arremetió contra el Congreso y el RJD por «haber intentado detener la construcción del templo Ram en Ayodhya, donde un antiguo santuario hindú supuestamente fue arrasado por el emperador mogol Babur hace 550 años».

El ministro del Interior de la Unión y ex jefe del BJP, Amit Shah, dijo además: “Con modo En el poder, se construyó un templo muy alto en el lugar”, según PTI.

«Puedo informarles de antemano el resultado de las elecciones en curso. Esta es mi manifestación número 37 en el estado y puedo decir que Lalu Ji y sus aliados serán aniquilados en la primera fase», añadió.

Shah, mientras se dirigía a la manifestación en Bihar, también instó a toda la gente a «estar en guardia y no volverse complaciente».

«Hay que recordar que la oposición puede haber llegado con un nuevo atuendo, pero sus símbolos electorales siguen siendo la misma linterna y ‘panjaa’, al igual que su carácter», afirmó Amit Shah.

También estableció un contraste entre Prasad, que ha sido condenado en casos de estafa de forraje y nombrado en muchos otros escándalos de corrupción, y el Ministro Principal Nitish Kumar, presidente del JD(U) y aliado de la NDA, que no tenía ninguna mancha de corrupción a pesar de haber estado en el poder durante 20 años.

(Con aportes de PTI)





