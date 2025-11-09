Elecciones en Bihar 2025: se encuentran resbalones del VVPAT al borde de la carretera; FIR presentado







Un asistente del escrutador fue suspendido el sábado y se registró un caso en su contra después de que se encontrara una gran cantidad de comprobantes de auditoría en papel verificables por los votantes (VVPAT, por sus siglas en inglés) al costado de la carretera en Samastipur de Bihar distrito. La Comisión Electoral entró en acción después de que un supuesto vídeo se volviera viral en las redes sociales.

La oficina del director electoral dijo que se ordenó al magistrado de distrito que visitara el lugar e investigara el asunto. «Como se trata de errores del VVPAT de una encuesta simulada, la integridad del proceso electoral sigue sin estar comprometida. Los candidatos en competencia también han sido informados por el DM. Sin embargo, el ARO está siendo suspendido por negligencia y se está registrando una FIR en su contra», dijo.

Los líderes del bloque de oposición INDIA expresaron su seria preocupación por el incidente. El Congreso exigió una explicación formal a la CE, mientras que el Rashtriya Janata Dal (RJD) Se le preguntó “por orden de quién” se arrojaron las papeletas. La primera fase de las elecciones en 121 escaños tuvo lugar el 6 de noviembre.

121

Número de escaños en la primera fase de las elecciones del 6 de noviembre

