Elecciones en Bihar 2025: participación del 31,38 por ciento hasta las 11 a. m. en la segunda fase de las urnas







Las encuestas se desarrollaban a un ritmo moderado el martes en 122 distritos electorales de la asamblea de Bihar, donde el 31,38 por ciento de los 3,7 millones de votantes ejercieron su derecho al voto hasta las 11 de la mañana en la segunda y última fase de las elecciones de la asamblea de alto riesgo, vistas como un verdadero referéndum sobre el presidente y primer ministro del JD(U), Nitish Kumar.

Aunque Kumar, que es miembro de la legislativo estatal y ha estado en el poder más tiempo que cualquiera de sus predecesores, no se presenta a las urnas, la NDA, liderada por el BJP, apuesta por la «buena gobernanza» durante su mandato para abordar el factor anti-incumbencia.

La segunda fase, en la que ocho ministros de su gabinete están en liza, implica mucho en juego para el NDA gobernanteasí como también el bloque opositor INDIA, que cifra sus esperanzas en el factor de incumplidores, así como en la alta concentración de musulmanes en muchos de los distritos electorales.

La segunda fase es de particular importancia para el Congreso, una fuerza agotada que, sin embargo, es el segundo mayor componente del bloque INDIA en Bihar.

De los 19 escaños que había obtenido en las elecciones de la asamblea de 2020, 12 van a las urnas en la fase actual. esta sentado MLA incluidos el presidente estatal Rajesh Kumar Ram (Kutumba) y Shakeel Ahmed Khan (Kadwa).

El distrito de Kishanganj registró el porcentaje electoral más alto hasta el momento con 34,74, seguido de Gayaji (34,07) y Jamui (33,69).

En la primera fase, el 6 de noviembre, un «récord» del 65,09 por ciento de 3,75 millones de electores, en 121 distritos electorales, habían emitido su voto, lo que ambos grupos rivales afirman que es una ventaja para ellos.

Sin embargo, el fundador del partido Jan Suraaj, Prashant Kishor, proverbial «factor X» en las elecciones, cree que el aumento en el porcentaje de votos se debe a que los habitantes del estado, que buscaban una «alternativa», encontraron una con su traje de apenas un año.

Comenzó la votación para 122 distritos electorales en Bihar en la segunda y última fase de las apuestas de alto riesgo. encuestas de asamblea en medio de estrictas medidas de seguridad, dijo.

La votación comenzó a las siete de la mañana y se prolongará hasta las cinco de la tarde.

En esta fase, la suerte electoral de 1.302 candidatos, entre ellos varios ministros del partido Nitish Kumar gobiernoserá sellado.

El Primer Ministro Narendra Modi y el Ministro Principal Nitish Kumar instaron a los electores a ejercer su derecho al voto en la fase final de las elecciones y establecer un nuevo récord de votación.

«Hoy se celebra la segunda y última fase de la votación en las elecciones a la asamblea de Bihar. Insto a todos los votantes a participar con entusiasmo y establecer un nuevo récord de votación. Insto especialmente a mis jóvenes amigos del estado, que votan por primera vez, a que no sólo emitan sus votos ellos mismos sino que también inspiren a otros a hacerlo», dijo el primer ministro en X.

Kumar dijo que votar «no es sólo nuestro derecho, sino también una responsabilidad».

«Hago un llamamiento a los votantes para que ejerzan su derecho al voto en la segunda fase de las elecciones a la asamblea de Bihar», dijo en una publicación en las redes sociales.

Los distritos donde se están llevando a cabo las votaciones incluyen Champaran occidental y oriental, Sitamarhi, Madhubani, Supaul, Araria y Kishanganj, todos los cuales comparten fronteras con Nepal.

La mayoría de estos distritos se encuentran en la región de Seemanchal, que tiene una alta concentración de población musulmana, lo que la convierte en una batalla de alto riesgo tanto para el bloque INDIA, que cuenta con el apoyo de la comunidad minoritaria, como para la gobernante NDA, que alega que la oposición está protegiendo a infiltrados.

El viceministro principal, Vijay Kumar Sinha, dijo que la gente está «bendiciendo el mantra ‘Sabka Saath Sabka Vikas’ del gobierno bimotor presionando el botón de votar».

