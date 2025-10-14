Elecciones en Bihar 2025: JDU y BJP finalizan el reparto de escaños, SBSP en 153 escaños







Tras haber llegado a un acuerdo para compartir escaños, los líderes del JD(U) y el BJP se sentaron aquí el lunes a la mesa para debatir, entre otras cosas, los distritos electorales que planeaban intercambiar o abandonar en favor de aliados más pequeños en Bihar.

Ambos partidos han decidido competir por 101 escaños cada uno en las encuestas para la asamblea de 243 miembros, un poco menos de los que habían luchado hace cinco años, dejando 29 para el Partido Lok Janshakti (Ram Vilas) del ministro de la Unión, Chirag Paswan, y seis para cada uno de Rashtriya Lok Morcha del diputado de Rajya Sabha, Upendra Kushwaha, y seis para cada uno de Rashtriya Lok Morcha, del diputado de Rajya Sabha, Upendra Kushwaha, y de Hindustani Awam Morcha, fundado por el ex primer ministro, y ahora un ministro de la Unión, Jitan Ram Manjhi.

Después de la reunión que tuvo lugar en la residencia del presidente en funciones del JD(U), Sanjay Kumar Jha, el ministro de Estado y alto líder del BJP, Nitin Nabin, minimizó los arrebatos de Manjhi, quien se ha sentido “infravalorado” al obtener muchos menos escaños que Paswan, y tantos como Kushwaha, aunque a diferencia del HAM, que tiene cuatro MLA, el LJP(RV) y el RLM no tienen representación. en la Asamblea saliente.

«No hay resentimiento en ninguna parte. Todo está bien y todos los electores están ahora ocupados ultimando candidatos para que puedan presentar sus documentos de nominación lo antes posible», afirmó Nabin, quien espera conservar su escaño en la Asamblea de Bankipur en Patna por un quinto mandato consecutivo, un récord.

El domingo, cuando se anunció en Delhi la fórmula de compartir asientos, Manjhi estaba de regreso en Patna, donde advirtió a los Acuerdo de confidencialidad de los “efectos adversos” del “trato injusto” dado a su partido, aunque no llegó a rebelarse contra la coalición. Cuando se le preguntó cuándo era probable que el BJP anunciara sus candidatos, respondió: «Dennos tiempo. Sucederá pronto». Fuentes del partido, sin embargo, dijeron que los nombres de los candidatos estaban siendo considerados por la dirección central y, tras su aprobación, se anunciará lo mismo aquí.

SBSP disputará 153 escaños

En una medida aparentemente impulsada por la decepción por no haberle asignado un escaño en las próximas elecciones de Bihar, el SBSP, miembro de la NDA, anunció el lunes que disputará 153 escaños en el estado. El secretario general nacional del Partido Suheldev Bharatiya Samaj (SBSP), Arvind Rajbhar, hizo el anuncio y afirmó que el partido revelará sus candidatos para las elecciones de Bihar en una conferencia de prensa en Patna el martes.

Jan Suraj anuncia la segunda lista

El partido Jan Suraaj, liderado por Prashant Kishor, anunció el lunes su segunda lista de candidatos para 65 escaños para las elecciones de Bihar. Sin embargo, el nombre de Kishor, que se espera que compita en las encuestas desde el escaño de Raghopur contra el líder del RJD Tejashwi Yadavfaltaba en la lista. En conferencia de prensa, Kishor dijo que con esto, el partido ha nombrado candidatos para un total de 116 escaños. El CPI(ML) L también anunció que disputará 18 escaños.

Comienza la presentación de candidaturas para 122 escaños

La presentación de documentos de nominación para 122 escaños de la Asamblea de Bihar, que irán a las elecciones en la segunda fase, comenzó el lunes, dijeron los funcionarios. El proceso de nominación comenzó cuando la Comisión Electoral emitió la notificación para la votación en estos escaños el 11 de noviembre, dijeron. Las candidaturas pueden presentarse para estos escaños hasta el 20 de octubre, mientras que la última fecha para retirar la candidatura es el 23 de octubre.

