Elecciones en Bihar 2025: JD(U) anuncia la segunda lista de 44 candidatos







Un día después de publicarse la primera lista de candidatos para disputar la Elecciones a la asamblea de BiharEl JD(U) del ministro principal de Bihar, Nitish Kumar, anunció el jueves su segunda lista, que incluía 44 candidatos. Con la vista puesta en una victoria masiva sobre Mahagatbandhan, el JD(U) ha estado tratando de que sus preparativos para las próximas elecciones sean estratégicamente sólidos. La segunda lista de candidatos de JD(U) incluye a varios ministros como Sheila Mandal, Vijendra Prasad Yadav, Leshi Singh, Jayant Raj y Mohd Zama Khan y algunos líderes más destacados de Bihar.

Como informó la agencia de noticias PTI, el partido también presentó a los traidores Chetan Anand de Nabinagar y Vibha Devi de Nawada. Para fortalecer su control en la zona, el Janata Dal (Estados Unidos) ha presentado muy inteligentemente a dos candidatos que anteriormente estaban asociados con el RJD.

La agencia de noticias PTI informó además que el JD(U) también nominó a Kaladhar Mandal para el escaño de Rupauli.

El JD(U), socio de la alianza de la NDA en Bihar, ha publicado la lista de los 101 candidatos para las próximas elecciones.

Las elecciones a la asamblea de 243 miembros se llevarán a cabo en dos fases, el 6 y el 11 de noviembre, y el recuento de votos se realizará el 14 de noviembre.

Según la lista, Sheila Mandal ha sido enviada desde el asiento de Phulparas, Yadav de Supaul, Singh de Dhamdaha, Raj de Amarpur y Zama Khan del asiento de Chainpur, informó PTI.

Según el acuerdo de asiento compartido, el BJP y JD(U) se disputan 101 escaños cada uno, el LJP(RV) 29 escaños, y el hindustani Avami Morcha (HAM) y RLM seis escaños cada uno.

Más temprano el miércoles, el JD(U) también anunció su primera lista de 57 candidatos para las urnas.

Además, Jan Suraaj, fundador del partido y ex estratega electoral, afirmó que esta vez no participará en las elecciones a la asamblea. Prashan Kishor, aunque hizo comentarios extremadamente sospechosos sobre su retirada de la candidatura, afirmó que «un recuento de menos de 150 escaños» para Jan Suraaj se considerará una derrota», según cita la agencia de noticias PTI.

Al referirse a su no ser candidato para las elecciones de este año en la asamblea de Bihar, Kishor dijo: «El partido ha decidido que no debería participar en las elecciones de la asamblea. Y por lo tanto, el partido ha anunciado otro candidato de Raghopurcontra Tejashwi Yadav. Fue una decisión que tomamos en beneficio del interés general del partido. Si tuviera que presentarme, me habría distraído del necesario trabajo organizativo”, según cita la agencia de noticias PTI.

