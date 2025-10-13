Elecciones en Bihar 2025: Jan Suraaj publicará hoy su segunda lista de candidatos







Mientras el fuego político en Bihar El partido Jan Suraaj, liderado por Prashant Kishor, está listo para publicar su segunda lista de candidatos para las elecciones a la asamblea de Bihar el lunes. Esto se produce cuatro días después de que el partido declarara su primera lista.

Mientras el partido Jan Suraaj está a punto de publicar los nombres de los candidatos, todas las miradas están puestas en el escaño de Raghopur, en el distrito de Vaishali, donde el diputado Tejashwi Yadav aspira a lograr un hat-trick.

Prashant Kishor, un conocido ex estratega electoral, ha estado dando pistas de que él mismo podría disputar el escaño, según informó la agencia de noticias PTI.

Se espera que la segunda lista del Partido Jan Suraaj ponga fin al suspenso sobre si Kishor haría su debut electoral desde el territorio de Tejashwi, Raghopur.

Mientras los líderes del partido guardan silencio sobre si la candidatura de Raghopur será declarada en la segunda lista o no, se ha especulado que Prashant Kishor podría competir desde el escaño de Raghopur contra RJD. Tejashwi Yadav.

Las fuentes han dicho que el partido podría presentar otra lista de candidatos en uno o dos días. El Partido Jan Suraaj publicó el 9 de octubre su primera lista de 51 candidatos, pero no confirmó si su fundador, Prashant Kishor, participaría en las elecciones o no.

Los nombres destacados en la primera lista incluían al ex oficial del IPS del cuadro de Bihar, RK Mishra de Darbhanga; el destacado abogado y líder del partido, YV Giri, del escaño de Manjhi; el ex vicerrector de la Universidad de Patna y de la Universidad Abierta de Nalanda, KC Sinha, de Kumhrar; y el popular cantante de Bhojpuri Ritesh Ranjan Pandey de Kargahar.

Cabe recordar que el jefe del Partido Jan Suraaj, Kishor, inició su campaña electoral desde Raghopur el 11 de octubre, el territorio de Yadav, a quien prometió derrotar como «la derrota de Rahul Gandhi frente a Amethi», informó PTI.

El político de 47 años fue recibido con entusiasmo, con guirnaldas colocadas alrededor de su cuello al son de tambores golpeados por entusiastas partidarios, en la circunscripción de la asamblea en el distrito de Vaishali, a unos 50 kilómetros de la capital del estado y situado al otro lado del Ganges.

Prashant Kishor, mientras critica al líder del RJD Tejashwi Yadavdijo: «Su diputado local es un gran hombre. Ha sido viceministro principal dos veces. ¿Alguna vez se le ha acercado para contarle sus problemas?». según lo citado por la agencia de noticias PTI.

(Con aportes de PTI)





Fuente