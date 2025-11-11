Elecciones en Bihar 2025: en marcha las votaciones para la segunda y última fase de las elecciones de la asamblea







La votación está en marcha para 122 distritos electorales en Bihar en la segunda y última fase de las elecciones de la asamblea de alto riesgo el martes por la mañana, en medio de estrictas medidas de seguridad, dijo un funcionario, informó la agencia de noticias PTI.

La votación comenzó a las siete de la mañana y se prolongará hasta las cinco de la tarde.

Primer ministro Narendra Modi y el Ministro Principal, Nitish Kumar, instó a los electores a ejercer su derecho al voto en la fase final de las elecciones y establecer un nuevo récord de votación.

«Hoy se celebra la segunda y última fase de la votación en las elecciones a la asamblea de Bihar. Insto a todos los votantes a participar con entusiasmo y establecer un nuevo récord de votación. Insto especialmente a mis jóvenes amigos del estado, que votan por primera vez, a que no sólo emitan sus votos ellos mismos sino que también inspiren a otros a hacerlo», dijo el primer ministro en X.

Kumar dijo que votar «no es sólo nuestro derecho, sino también una responsabilidad».

«Hago un llamamiento a los votantes para que ejerzan su derecho al voto en la segunda fase de las elecciones a la asamblea de Bihar», publicó en la plataforma de redes sociales.

Los distritos donde se llevarán a cabo las votaciones incluyen West y East Champaran, Sitamarhi, Madhubani, Supaul, Araria y Kishanganj, todos los cuales comparten fronteras con Nepal.

La mayoría de estos distritos se encuentran en la región de Seemanchal, que tiene una alta concentración de población musulmana, lo que la convierte en una batalla de alto riesgo tanto para el bloque INDIA, que cuenta con el apoyo de la comunidad minoritaria, como para la gobernante NDA, que alega que la oposición está «protegiendo a infiltrados».

Para el gobernante NDA y el bloque opositor INDIA, la ronda final de elecciones se considera una prueba crucial para retener el apoyo de varios grupos con dinámicas comunitarias y de castas complejas.

En esta fase, 3,7 millones de votantes decidirán el destino electoral de 1.302 candidatos, incluidos varios ministros del Gobierno de Nitish Kumar.

Bihar registró la participación electoral «más alta jamás registrada» de más del 65 por ciento en las elecciones celebradas en 121 distritos electorales en la primera fase de las elecciones a la asamblea el 6 de noviembre. Los votos de ambas fases se contarán el 14 de noviembre.

Los candidatos destacados en la segunda fase incluyen a Bijendra Prasad Yadav, un líder veterano del JD(U) y miembro de mayor rango del gabinete estatal, que busca conservar su escaño en Supaul para un octavo mandato récord.

Similar es el caso de su colega de gabinete Prem Kumar, que pertenece al BJP y está probando suerte desde Ciudad de Gayáque ha ganado siete veces seguidas desde 1990.

Otros ministros cuyo destino electoral está en juego son Renu Devi (Bettiah) y Neeraj Kumar Singh `Bablu` (Chhatapur) del BJP, y Leshi Singh (Dhamdaha), Sheela Mandal (Phulparas) y Zama Khan (Chainpur) del JD(U).

El distrito de Katihar alberga los escaños de las asambleas de Balrampur y Kadwa, donde Mehboob Alam y Shakeel Ahmed Khan, respectivamente, los líderes del partido legislativo CPI (ML) Liberación y el Congreso, aspiran a lograr un hat-trick.

La segunda y última fase también se considera una verdadera prueba de fuerza para los socios menores de la NDA. Morcha laica indostaníencabezado por el ministro de la Unión, Jitan Ram Manjhi, y Rashtriya Lok Morcha, del diputado de Rajya Sabha, Upendra Kushwaha, ambos con seis escaños cada uno.

Los seis escaños disputados por HAM se votarán en la segunda fase.

Los candidatos del RLM, que surgió hace apenas un par de años y no tiene representación en la legislatura estatal, incluyen a la esposa de Kushwaha, Snehlata, y a su asistente más confiable, Madhaw Anand, quienes debutan desde Sasaram y Madhubani, respectivamente.

Cuatro de los seis candidatos presentados por el partido se presentan a las urnas en el segunda fase.

(Con aportes de PTI)





