Elecciones en Bihar 2025: el presidente del BJP aclara los preparativos del partido







A menos de dos semanas de las elecciones para la Asamblea de Bihar, el BJP ha estado señalando que sus preparativos para las próximas elecciones a la asamblea estatal están en pleno apogeo. El presidente estatal del BJP, Dilip Jaiswal, afirmó el domingo que «la hoja de ruta ha sido preparada», ya que nuestro partido ya ha intensificado su campaña para las elecciones de la asamblea.

Mientras hablaba con los medios de comunicación el domingo, el alto líder del BJP y presidente estatal, Jaiswal, dijo: «Se han propuesto 10 mítines públicos del Primer Ministro Narendra Modi. Se han identificado los lugares y se han enviado a la PMO. El Ministro del Interior, Amit Shah, llevará a cabo alrededor de 25 mítines públicos. Casi el mismo número de mítines serán realizados por el Ministro de Defensa, Rajnath Singh, el Ministro de la Unión, Nitin Gadkari, y los principales líderes… «Se ha preparado una hoja de ruta», según lo citado por agencia de noticias ANI.

El presidente estatal del BJP también informó el sábado que Primer Ministro Narendra Modi Tiene previsto visitar el estado el 24 de octubre y participará en dos actos públicos como parte de su campaña electoral, informó la ANI.

Jaiswal, al tiempo que destacó los preparativos del BJP antes de las elecciones de la asamblea, dijo que la campaña electoral del primer ministro Modi comenzará en Samastipur y luego se dirigirá a Begusarai para participar en mítines públicos.

Dijo: «La visita propuesta por el Primer Ministro a Bihar es el 24 de octubre. En Bihar, se dirigirá a mítines públicos en dos lugares. Su campaña electoral comenzará el 24 de octubre desde Samastipur. Desde allí, se dirigirá a Begusarai y se dirigirá a un mitin público allí. Su segunda visita propuesta es el 24 de octubre. [30th] octubre», según cita la agencia de noticias ANI.

¿El primer ministro Modi asistirá a Chhath Puja en Bihar?

Para poner fin a todos los rumores sobre la asistencia del Primer Ministro Modi a la Chhath Puja de este año en Bihar, el presidente del estado del BJP ha dejado claro que el Primer Ministro no estará en Bihar con motivo de Chathat Puja.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el primer ministro Modi participe en las celebraciones de Chhath Puja, Jaiswal dijo que el primer ministro no tiene planes de asistir al festival este año por motivos de seguridad y para evitar molestias al público.

Jaisawal dijo: «Dado que es una cuestión de seguridad, para garantizar que la gente común que celebra Chhath no enfrente ningún problema, no tiene tal programa en Chhath. Quería venir, pero la gente común que celebra Chhath enfrentaría inconvenientes. Por lo tanto, no existe tal programa», según ANI.

(Con aportes de la ANI)





