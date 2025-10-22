Elecciones en Bihar 2025: el líder del RJD, Tejashwi Yadav, niega la ruptura en Mahagathbandhan







Aclarar los rumores sobre los conflictos dentro del MahagathbandhanEl líder del Rashtriya Janata Dal (RJD), Tejashwi Yadav, descartó el miércoles «cualquier disputa» dentro del Mahagathbandhan y dijo que todo quedará aclarado mañana.

Tejashwi Yadav, en su discurso en la conferencia de prensa, dijo que «no hay disputas. Recibiréis todas las respuestas mañana», según cita la agencia de noticias ANI.

El líder del RJD anunció además que los empleados contractuales que trabajan con el gobierno pasarán a ser permanentes. «Se les otorgará el estatus de funcionarios gubernamentales permanentes», según cita la agencia de noticias ANI.

Continuando con sus promesas antes de las elecciones a la asamblea de Bihar con miras a fortalecer su control, el líder del Rashtriya Janata Dal (RJD), Tejashwi Yadav, hizo otro anuncio el miércoles. RJD El líder Yadav anunció que todos los trabajadores contractuales contratados en varios departamentos gubernamentales de Bihar se convertirán en permanentes si el bloque INDIA llega al poder en el estado. Dijo además que alrededor de 2 lakh de «movilizadores comunitarios» entre «Jeevika Didis» también se convertirán en permanentes.

Como informó la agencia de noticias PTI, Tejashwi Yadav también prometió que estos «movilizadores comunitarios» recibirán un salario mensual de 30.000 rupias si la alianza de oposición forma un gobierno en el estado después de las siguientes elecciones de la asamblea.

En declaraciones a los medios de comunicación el miércoles, el líder del RJD dijo que los intereses de los préstamos que tomó «Jeevika Didis» no se aplicarán si el bloque INDIA llega al poder en Bihar.

El gobierno estatal encabeza el Proyecto de Medios de Vida Rural de Bihar (BRLP), conocido localmente como «Jeevika», financiado por el Banco Mundial, con el objetivo de empoderar social y económicamente a los pobres de las zonas rurales. Las mujeres asociadas con el proyecto se llaman «Jeevika Didis».

El líder del RJD, Tejashwi Yadav, dijo además que «todos los trabajadores contractuales contratados en los departamentos gubernamentales se convertirán en permanentes. Acuerdo de confidencialidad Al gobierno no le preocupa el bienestar de `Jeevika Didis` en el estado… Están sufriendo muchísimo. Anuncio que si somos elegidos para el poder, formaremos alrededor de 2 lakh de «movilizadores comunitarios» entre los empleados gubernamentales permanentes de «Jeevika Didis» y les daremos un salario de 30.000 rupias al mes», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, el ex viceministro principal también dijo que «se condonarán los intereses de los préstamos existentes de `Jeevika Didis` y se concederá el crédito sin intereses durante los próximos dos años si el bloque de oposición llega al poder».

Yadav afirmó además que «Nuestro gobierno también proporcionará una cobertura de seguro médico de 5 lakh de rupias a todos los ‘Jeevika Didis’ en el estado. También recibirán 2000 rupias adicionales como subsidio mensual si participan en otras actividades gubernamentales», según PTI.

(Con aportes de ANI y PTI)





