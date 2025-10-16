Elecciones en Bihar 2025: el JD(U) del CM Nitish Kumar anuncia 57 candidatos







Ministro Principal de Bihar El JD(U) de Nitish Kumar anunció el miércoles su primera lista de 57 candidatos para las próximas elecciones de la asamblea, con varios ministros como Vijay Kumar Choudhary, Sharwan Kumar y Madan Sahni entre los nominados. Los ministros Ratnesh Sada y Maheshwar Hazari también figuran en la lista.

La lista también incluía a traidores como Shyam Rajak, que regresó al JD(U), renunciando a RJD hace aproximadamente un año, y al ex político Anant Kumar Singh, que había presentado documentos de nominación desde el escaño de la asamblea de Mokama el martes. El presidente de la unidad estatal del JD(U), Umesh Kushwaha, también ha sido destituido del escaño de Mahnar. Kushwaha también presentó sus documentos de nominación el martes.

Según la lista, Madan Sahni ha sido enviado desde el asiento de la asamblea de Badaurpur, Ratnesh Sada de Sonbarsa, Maheshwar Hazari de Kalyanpur, Vijay Kumar Choudhary de Sarairanjan y Shrawan Kumar de Nalanda. Las elecciones a la asamblea de 243 miembros se llevarán a cabo en dos fases, los días 6 y 11 de noviembre. Los votos se contarán el 14 de noviembre.

Kishor retrocede

Fundador del partido Jan Suraaj Prashant Kishor El miércoles anunció que no participará en las elecciones de Bihar, una decisión que, según afirmó, fue tomada por el partido por su bien común. «Si el partido Jan Suraaj gana las elecciones en Bihar, tendrá un impacto a nivel nacional. La brújula de la política nacional apuntará en una dirección diferente», afirmó Kishor.

Tejashwi Yadav. FOTO DE ARCHIVO

«El partido ha decidido que no debería participar en las elecciones de la asamblea. Y por lo tanto, el partido ha anunciado otro candidato de Raghopur, contra Tejashwi Yadav. Fue una decisión que tomamos en el interés general del partido. Si tuviera que presentarme, me habría distraído del trabajo organizativo necesario», dijo Kishor.

Tejashwi competirá desde Raghopur

El líder de Rashtriya Janata Dal (RJD), Tejashwi Yadav, presentó el miércoles los documentos de nominación para el escaño de la Asamblea de Raghopur, donde aspira a lograr un hat-trick. El distrito electoral de Raghopur había elegido en el pasado a sus padres, ambos ministros principales de Bihar.

Yadav, de 35 años, presentó sus documentos de nominación en la recaudadora de Hajipuren la sede del distrito de Vaishali, en presencia del padre Lalu Prasad, presidente del RJD, y de la madre Rabri Devi. Yadav posee activos muebles e inmuebles por valor de alrededor de 8,1 millones de rupias, según la declaración jurada presentada por él.

