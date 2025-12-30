Elecciones del PMC 2026: 694 nominaciones presentadas en un solo día a medida que se acerca la fecha límite







La actividad política se intensificó en Pune el lunes, cuando se presentaron 694 documentos de nominación en un solo día para las próximas elecciones de la Corporación Municipal de Pune (PMC), dijeron funcionarios electorales. Con esto, el número total de nominaciones presentadas hasta el momento ha llegado a 743 en 15 oficinas de escrutadores en la ciudad, informó la agencia de noticias ANI.

El repentino aumento de nominaciones se produjo apenas un día antes de la fecha límite del 30 de diciembre para la presentación de trabajos. Los funcionarios señalaron que sólo se habían recibido 49 nominaciones hasta el 28 de diciembre, lo que indica una prisa de último minuto por parte de los partidos políticos y candidatos para entrar en la contienda electoral.

Varios líderes destacados y de alto nivel presentaron sus nominaciones el lunes, lo que marca la entrada formal de los principales partidos políticos en la batalla electoral cívica. El líder de Shiv Sena, Nana Bhangire, presentó sus documentos desde el distrito 41, el candidato del BJP, Ganesh Bidkar, del distrito 24, mientras que el candidato al Congreso, Prashant Jagtap, ingresó a la contienda desde el distrito 18, confirmaron los funcionarios, informó ANI.

El Elecciones del PMC 2026 se están llevando a cabo según las instrucciones de la Comisión Electoral Estatal de Maharashtra, para la elección de 165 corporaciones de 41 distritos. Para facilitar el proceso, se han establecido 15 oficinas de escrutadores en todo Pune.

Las elecciones del PMC de 2026 registran un fuerte aumento en las nominaciones en la víspera de la fecha límite

Los datos oficiales muestran que se vendieron 10.307 formularios de nominación entre el 23 y el 27 de diciembre, mientras que sólo el 29 de diciembre se vendieron 1.449 formularios. Entre las oficinas, Bhavani Peth registró la mayor venta de formularios de nominación el lunes, mientras que Yerwada-Kalas-Dhanori registró la menor, informó ANI.

De acuerdo a la elección calendario, la última fecha para la retirada de nominaciones es el 2 de enero de 2026, y la lista final de candidatos se publicará el 3 de enero, lo que determinará el número exacto de concursantes en cada distrito.

Las elecciones del PMC de 2026 se celebrarán el 15 de enero, junto con las elecciones a otros 28 órganos municipales de Maharashtra, y el recuento de votos está previsto para el 16 de enero.

Mientras tanto, autoridades electorales Dijo que se han desplegado equipos de aplicación del Código Modelo de Conducta en toda la ciudad y que se han implementado todos los arreglos para garantizar un escrutinio fluido de las nominaciones y la celebración de las elecciones de manera libre, justa y transparente, informó ANI.

(Con aportes de la ANI)





Fuente