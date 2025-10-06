Elecciones de la Asamblea de Bihar: votar en dos fases el 6 de noviembre del 11; Resultado el 14 de noviembre







La comisión electoral anunció el lunes el calendario para el Elecciones de la Asamblea de Bihar 2025. Los 243 escaños de la Asamblea del estado irán a las urnas en dos fases, el 6 y 11 de noviembre, con el conteo de votos programados para el 14 de noviembre, informó el ANI.

En las elecciones de la Asamblea de 2015, el Rashtriya Janata Dal (RJD) obtuvo 80 escaños con una participación de votos del 18.8 por ciento, mientras que el aliado Congreso ganó 27 escaños con 6.8 por ciento. La Janata Dal (United), entonces parte del Mahagathbandhan (Gran Alianza), consiguió 71 escaños con participación en votos del 17.3 por ciento. El BJP ganó 53 escaños con la mayor participación de votos con el 25 por ciento, y otras partes tomaron 8 escaños con un 22.5 por ciento combinado.

Sin embargo, la alianza fue de corta duración.

En 2017, Nitish Kumar salió del Mahagathbandhan y realineó con el NDA liderado por BJP, formando el gobierno con Sushil Kumar Modi como CM adjunto.

En 2020, Nitish Kumar Potencia retenida bajo el banner de NDA, ganando 125 asientos. Pero en agosto de 2022, una vez más se separó del BJP y se unió al RJD y al Congreso, formando un nuevo gobierno y convirtiéndose en una figura central en el Bloc de la India opositora.

En enero de 2024, antes de las elecciones generales, Nitish Kumar se unió a la NDA. Esta vez, la NDA incluye JDU, BJP, LJP de Chirag Paswan (Ram Vilas), Hindustan Awami Morcha de Jitin Manjhi y RLSP de Ubendra Khushwaha.

En las próximas elecciones, la NDA se enfrentará al bloque de la India, que comprende RJD, Congreso, CPI (ML) de Tejashwi Yadav (ML), CPI, CPM y el Partido Vikasheel Insaan (VIP) de Mukesh Sahani. Un nuevo participante, el Partido Jan Suraaj de Prashant Kishor, también hará su debut.

La NDA está bancando la popularidad del primer ministro Narendra Modi y los diversos esquemas de bienestar lanzados por el centro y el estado. En particular, el 26 de septiembre, el primer ministro lanzó el Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, transfiriendo 10.000 rupias cada una a 75 lakh cuentas bancarias de mujeres, un movimiento que se ve como un posible cambio de juego, según el ANI.

El primer ministro también presentó proyectos centrados en la juventud por valor de más de 62,000 millones de rupias, incluida la inauguración de la Universidad de habilidades de Jan Nayak Karpoori Thakur en Bihar. El BJP continúa destacando la supuesta corrupción y la ilegalidad de la era de Lalu Yadav.

La Comisión Electoral también ha publicado los rollos electorales finales después del Revisión intensiva especial (SEÑOR). El número de electores ahora es de 7,42 millones de rupias, por debajo de 7,89 millones de rupias en junio.

Según la Comisión, se eliminaron 65 nombres de lakh de la lista del borrador, mientras que se agregaron 21.53 lakh de nuevos votantes. Se han agregado 1.63 votantes lakh en 14 distritos electorales de Patna, 85,645 en Madhubani y 56,423 en Nalanda después del proceso de revisión.

