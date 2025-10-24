Elecciones de Bihar en 2025: el primer ministro Modi y Shah participarán en múltiples manifestaciones en Bihar







Con miras a aumentar la prominencia de la NDA en los próximos años Elecciones a la asamblea de BiharEl primer ministro Narendra Modi y el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, se dirigirán a manifestaciones públicas por separado en varias partes de Bihar el viernes.

Según informó la agencia de noticias PTI, el Primer Ministro también participará en dos mítines electorales en los distritos de Samastipur y Begusarai, mientras que el Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, participará en programas similares en Siwan y Buxar.

Antes de dirigirse a la manifestación pública en Samastipur, el primer ministro Modi también visitará Karpurigram, el lugar de nacimiento del ícono socialista y ex CM de Bihar, el difunto Karpoori Thakur, a quien el gobierno de la NDA le confirió el Bharat Ratna el año pasado.

El portavoz de la unidad de Bihar, Niraj Kumar, mientras hablaba con los medios el viernes sobre Primer ministro Modi y la visita de Amit Shah a Bihar, dijo que «cuatro mega mítines públicos, en los que el primer ministro y el Shah se dirigirán el viernes en diferentes partes del estado, darán energía al BJP. El partido está totalmente preparado para las elecciones de la asamblea», según cita la agencia de noticias PTI.

La Asamblea de Bihar, de 243 miembros, acudirá a las urnas en dos fases, el 6 y 11 de noviembre, y los resultados se anunciarán el 14 de noviembre.

El líder del RJD, Tejashwi Yadav, que ha sido declarado candidato ministerial principal del `Mahagathbandhan` para las elecciones de la asamblea, también comenzará la campaña electoral el viernes con tres mítines consecutivos, el último de ellos en el distrito de Samastipur, en el norte de Bihar, informó PTI.

Más temprano el jueves, el presidente nacional del BJP, Jagat Prakash Nadda, también se dirigió a reuniones electorales en los distritos de Aurangabad y Vaishali. Además, Nitish Kumar celebró alrededor de cuatro manifestaciones en varias partes del estado para fortalecer el control de la NDA contra Mahagathbandhan para las próximas elecciones de la asamblea de Bihar.

Según informó la agencia de noticias ANI, el Primer Ministro también interactuará con los familiares de Bharat Ratna Karpuri Thakur alrededor de las 12:15 pm. A las 14.00 horas se dirigirá a una reunión pública en Begusarai, pidiendo las bendiciones del pueblo.

El Primer Ministro mostró confianza en que el Partido Bharatiya Janata-Alianza Democrática Nacional (Acuerdo de confidencialidad) logrará una contundente victoria en las elecciones a la asamblea de Bihar.

(Con aportes de PTI y ANI)





Fuente