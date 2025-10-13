Elecciones de Bihar en 2025: el líder del RJD dice: «El BJP traicionará al CM Nitish Kumar»







A pocas semanas de las tan esperadas elecciones a la asamblea de Bihar, Rashtriya Janata Dal (RJD) El líder Manoj Kumar Jha, al tiempo que insinuaba la decisión del BJP de traicionar a Nitish Kumar, dijo que a pesar de las continuas afirmaciones del Ministro Principal Nitish Kumar de ser su «hermano mayor», el papel del mismo había sido destruido por su propio pueblo.

Mientras hablaba con los medios de comunicación el lunes, el líder del RJD, Manoj Kumar Jha, dijo: «Lo veo como 142 y 101. BJP+ es 142 y JDU es 101… Nitish Kumar le ha estado diciendo al BJP durante muchos años que somos el hermano mayor. Todo el papel del hermano mayor ha sido destruido meticulosamente por su propia gente…», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Un día antes, el líder del RJD, Mrityunjay Tiwari, también había afirmado que no todo iba bien dentro de la Alianza Democrática Nacional (NDA). Además, el BJP eliminaría al JDU y ocuparía el puesto del Ministro Principal Nitish Kumar.

En declaraciones a los medios de comunicación, el líder del RJD, Mrityunjay Tiwari, dijo además: «Está claro que no todo está bien dentro de la NDA. Hemos estado diciendo que el BJP eliminará al JDU. Hasta ahora, el JDU solía desempeñar el papel de hermano mayor, pero ahora ha sido llevado al mismo nivel. Chirag Paswan y el BJP han obtenido 130 escaños. Ahora, después de las elecciones, el BJP eliminará al JDU y ocupará el puesto de Ministro Principal. Jitan Babu Manjhi pedía quince escaños. Le han asignado seis escaños. Upendra Kushwaha también estaba haciendo grandes exigencias, pero él también corrió la misma suerte. El BJP ideó una fórmula para eliminar a los partidos más pequeños. Ahora parece que el BJP forzará la eliminación del JDU, según cita la agencia de noticias ANI.

Tiwari también afirmó que el líder de Rashtriya Janata Dal (RJD) y líder de la oposición en la Asamblea Legislativa de Bihar, Tejashwi Yadav, ha prometido un trabajo para cada hogar.

En reacción a la fórmula de asiento compartido de Mahagathbandhan, dijo que se anunciaría muy pronto.

«Nuestra fórmula para compartir escaños casi ha sido finalizada y creemos que se anunciará muy pronto. Todo está bien en la alianza. La alianza es extremadamente fuerte y está preparada para una gran victoria. No se trata de escaños, sino de victoria», añadió Tiwari.

En un acontecimiento significativo, la gobernante Alianza Democrática Nacional (NDA) ya había anunciado el domingo que compartirían escaños para las próximas elecciones a la asamblea de Bihar.

Según informó la agencia de noticias ANI, BJP y JDU disputarán 101 escaños cada uno, LJP (Ram Vilas) – 29 escaños, Rashtriya Lok Morcha – 6 escaños e Hindustani Awam Morcha (HAM) – 6 escaños. La Alianza Democrática Nacional (NDA) incluye a la Partido Bharatiya Janata (BJP)Janata Dal (United) (JDU), Partido Lok Janshakti (Ram Vilas), Hindustani Awam Morcha (Secular) y Rashtriya Lok Morcha.

