Elecciones de Bihar de 2025: los lugareños de Danapur utilizan barcos para llegar a los colegios electorales







En medio de la continua Elecciones de Bihar 2025Los votantes de Danapur Diara, mientras enfrentaban los desafíos de la geografía y la infraestructura limitada, viajaron a su circunscripción para emitir su voto. Un vídeo de los votantes llegando en barcos se ha vuelto viral en las redes sociales, y los internautas elogian su fuerte compromiso con la democracia.

Danapur Diara es una zona fluvial propensa a inundaciones en las cercanías de la ciudad de Danapur, ubicada en el distrito de Patna. A pesar de la sombría situación en la zona, se vio a los votantes participando activamente en las elecciones de Bihar de 2025.

#MIRAR | Patna, Bihar | Los habitantes de Danapur Diara utilizan barcos para llegar a los colegios electorales y emitir sus votos para la primera fase de las elecciones de Bihar. pic.twitter.com/NkcQmTx0mL — AIN (@ANI) 6 de noviembre de 2025

En declaraciones a los medios, un local de Danapur Diara pidió la construcción urgente de un puente en la zona.

«Estamos esperando un barco. No hay puente, por eso estamos esperando el barco. Tenemos que ir a Diara para emitir nuestros votos… Habríamos utilizado el puente si estuviera construido. Los líderes deberían hacer construir un puente», dijo el local.

Otro lugareño dijo: «Estamos esperando aquí para votar, pero no podemos cruzar el agua porque no hay puente. Estamos esperando el barco. También se necesita un puente para las ambulancias y los autobuses escolares».

BJP ha presentado a Ram Kripal Yadav para el puesto, mientras que Rashtriya Janata Dal (RJD) ha cedido el billete a Rit Lal Roy.

Las elecciones en Danapur están en marcha y el proceso se llevará a cabo a las 6 pm. En algunas circunscripciones el horario de votación se ha reducido a las 17.00 horas, informó la ANI.

Bihar registró una fuerte participación electoral del 42,31 por ciento a las 13:00 horas en la primera fase de las elecciones a la asamblea, según datos de la Comisión Electoral de la India.

Entre los 18 distritos, Gopalganj registró la mayor participación con un 46,73 por ciento, seguido de Lakhisarai con un 46,37 por ciento y Begusarai con un 46,02 por ciento hasta la 1 de la tarde, informó ANI.

Por otro lado, Patna, la capital de Biharsigue registrando una baja participación electoral en todos los distritos, con una participación del 37,72 por ciento.

Se registró una participación del 41,15% en Bhojpur, seguida del 41,10% en Buxar, el 39,35% en Darbhanga, el 42,94% en Khagaria, el 44,16% en Madhepura, el 41,47% en Munger, el 45,41% en Muzaffarpur, el 41,87% en Nalanda, 44,20 por ciento en Saharsa, 43,03 por ciento en Samastipur, 43,06 por ciento en Saran, 41,23 por ciento en Sheikhpura, 41,20 por ciento en Siwan y 42,60 por ciento en Vaishali, informó ANI.

Entre los distritos electorales clave, Raghopur registró una participación del 43,3 por ciento, Mahua 40,41 por ciento, Alinagar 37,50 por ciento, Tarapur 44,35 por ciento, Lakhisarai 44,20 por ciento, Chapra 39,57 por ciento, Bankipur 25 por ciento, Phulwari 40,98 por ciento, Raghunathpur 42,23 por ciento. por ciento, Siwan el 40,19 por ciento y Mokama el 41,78 por ciento.

(Con aportes de la ANI)









