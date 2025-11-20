Elecciones de Bihar de 2025: el nuevo gabinete de Nitish Kumar refleja el equilibrio estratégico de castas







Horas después de que Nitish Kumar prestara juramento como Ministro Principal (CM) de Biharel gobierno recién constituido aseguró una vez más que el equilibrio de castas siguiera siendo un factor extremadamente decisivo.

Nitish Kumar prestó juramento como CM por décima vez, un récord. Junto a él, un total de 26 ministros de distintos electores de la NDA fueron incorporados al nuevo gabinete.

Los ministros del gabinete que prestaron juramento en la recién formada asamblea incluyeron 14 del BJP, ocho del JD(U), dos del LJP(RV) y uno del RLM y uno de HAM, informó la agencia de noticias IANS.

En el gabinete anterior, los principales líderes del BJP, Mangal Pandey y Nitish Mishra, representaron a la comunidad brahmán. Sin embargo, esta vez, el BJP ha reducido la cuota de brahmanes, manteniendo únicamente a Mangal Pandey como ministro del gabinete.

El JD(U) no tenía rostro brahmán en el gabinete, lo que marca un cambio notable en la aritmética de castas en toda la asamblea estatal, informó IANS.

Además, el BJP también ha dado gran importancia a la comunidad Rajput, tradicionalmente una de sus principales bases de apoyo.

Cuatro MLA de la comunidad Rajput que han prestado juramento como ministros son Sanjay Tiger, Shreyasi Singh, Leshi Singh y Sanjay Singh.

Esta aritmética de castas en el gabinete de Bihar marca un intento estratégico de consolidar el apoyo a Rajput en el estado.

Además de la comunidad Rajput, dos líderes destacados, Vijay Kumar Sinha y Vijay Chaudhary, fueron nombrados ministros del gabinete de la comunidad Bhumihar, que sigue ejerciendo una influencia política considerable en Bihar, informó IANS.

Nitin Naveen, de la comunidad de Kayastha, también ha sido acusado de formar parte del gabinete. Se le considera una cara importante del BJP, especialmente en Patna y otras regiones urbanas.

Además, las OBC siguen siendo el bloque social más grande en la política de Bihar, y el gabinete refleja esta realidad demográfica.

Al incluir a dos ministros de Yadav, la NDA ha intentado enviar un mensaje calculado a la comunidad de que busca una inclusión social más amplia más allá de los bancos de votos tradicionales.

Acuerdo de confidencialidad También ha mantenido una fuerte representación de las clases extremadamente atrasadas (EBC), que han desempeñado un papel crucial en su éxito electoral durante las elecciones de Bihar de 2025.

Al incluir a Mohammad Jama Khan en el gabinete, la NDA también intentó enviar un mensaje de inclusión a la comunidad musulmana.

(Con aportes de IANS)





